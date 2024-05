Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Wichtiger Grenzübergang für Gaza-Hilfe wieder geöffnet

TEL AVIV/GAZA: Der wichtige Grenzübergang für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen Kerem Schalom ist nach mehrtägiger Schließung nach israelischen Angaben am Mittwoch wieder geöffnet worden. Er war am Sonntag nach einem Raketenangriff der islamistischen Hamas für humanitäre Transporte geschlossen worden. Trotz eines weiteren Raketenangriffs aus dem Gazastreifen am Dienstag seien nun wieder Lastwagen aus Ägypten mit humanitärer Hilfe, darunter Lebensmittel, Wasser, Ausrüstung für Unterkünfte, Medikamente und von der internationalen Gemeinschaft gespendetes medizinisches Material am Übergang eingetroffen, teilte die israelische Armee weiter mit.

Nach einer gründlichen Sicherheitsinspektion werde die Ausrüstung auf die Gaza-Seite des Grenzübergangs gebracht, betonte die Armee. Um wie viele Lastwagen es gehe, wurde nicht gesagt. Zudem würden Hilfsgüter auch über den Erez-Kontrollpunkt im Norden in das Küstengebiet gelangen.

Westliche Partner Israels, darunter auch Deutschland, hatten die Regierung in Jerusalem dringend aufgefordert, den Übergang angesichts der katastrophalen Versorgungslage der Zivilisten im Gazastreifen wieder zu öffnen. Dies gelte auch für den Übergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten, dessen palästinensischen Teil die israelische Armee in der Nacht zu Dienstag unter ihre Kontrolle gebracht hatte.

«Corriere della Sera»: Realismus in Ukraine und Nahost schadet nicht

MAILAND: Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Gaza-Krieg schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Mittwoch:

«Es ist gefährlich, die Darstellung der Realität mit der Realität selbst zu verwechseln. Aber es passiert in der Erzählung der Kriege in der Ukraine und in Nahost. (...) Bei der Analyse des Konflikts in der Ukraine wurden kritische Stimmen als prorussisch zum Schweigen gebracht, während die grassierende Russophobie Putins verbrecherische Pläne mit den historischen wirtschaftlichen und kulturellen Bindungen zu Russland verwechselte. (...) Die Kritik an der Gaza-Offensive wurde als Wiederaufleben des Antisemitismus, als irreführende Verwechslung zwischen dem jüdischen Volk und der Regierung in Jerusalem angesehen. (...)

Natürlich kann man sich die Realität weiterhin so vorstellen, wie wir sie gerne hätten. Man kann also weiterhin die Ukraine bewaffnen und ihre Agonie verlängern und Israel vorbehaltlos unterstützen, um dem Vorwurf des Antisemitismus zu entgehen. Aber es lohnt sich zu fragen, ob die Opfer dieses Narrativs nicht diejenigen sind, die wir verteidigen wollen. Ein wenig Realismus (...) würde nicht schaden. Statt Churchill sollte man lieber Kissinger zitieren und sich daran erinnern, dass die heutige Welt aus (der Konferenz von) Jalta und nicht aus den Kreuzzügen hervorgegangen ist.»