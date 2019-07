NachrichtenÃ¼berblick PANORAMA

Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.19

Nächste Hitzewelle im Anmarsch - 40 Grad möglich

OFFENBACH (dpa) - Die nächste Hitzewelle rückt näher. Ob Donnerstag oder Freitag deren heißester Tag sein wird, steht noch nicht fest, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach vorhersagte. Unstrittig ist aber: Die 40-Grad-Marke ist wieder mal in Sicht.



Je nach Standort in Deutschland wird es damit binnen weniger als vier Wochen schon mindestens zum dritten Mal mehrere Tage lang deutlich heißer als normal. Diesmal schaufelt ein Hoch namens «Yvonne» heiße Luft aus der Sahara nach Norden.

Vermisstensuche wird Mordfall - Mutter und Tochter verschwunden

MÜNCHEN (dpa) - Es begann als Vermisstenfall, jetzt ermittelt die Mordkommission: Gut eine Woche nach dem Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter in München glaubt die Polizei nicht mehr daran, die beiden lebend zu finden.



«Wir gehen aktuell davon aus, dass Mutter und Tochter tot sind», sagte der Chefsprecher des Münchner Polizeipräsidiums, Marcus da Gloria Martins, am Montag. Tatverdächtig ist der neue Ehemann der Mutter, mit dem sie seit rund einem Jahr verheiratet war. Er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der 44 Jahre alte Deutsch-Russe schweige zu den Vorwürfen. Der Haftbefehl laute auf «Totschlag in Tatmehrheit mit Mord».

Ratespiel «Just One» ist «Spiel des Jahres»

BERLIN (dpa) - Das Wortratespiel «Just One» ist zum «Spiel des Jahres» 2019 gekürt worden. Das Spiel der französischen Autoren Bruno Sautter und Ludovic Roudy sei insbesondere «durch seine Einfachheit genial», begründete eine Kritikerjury am Montag in Berlin ihre Entscheidung.



Die Auszeichnung wird seit 40 Jahren vergeben. Bei «Just One» muss ein Spieler ein Wort erraten, das die anderen mit Begriffen umschreiben. Der Verein «Spiel des Jahres» nimmt jährlich den Spielemarkt mit Hunderten Neuerscheinungen unter die Lupe. Die Jury beurteilt die Spielidee, die Regelgestaltung, das Material und die Gestaltung.

Frau hinterrücks vor Zug gestoßen - Mann war polizeibekannt

VOERDE (dpa) - Der tödliche Stoß vor einen einfahrenden Zug im niederrheinischen Voerde ist für das Opfer wohl völlig überraschend gekommen.



Der Täter soll sich der Frau wortlos von hinten genähert haben, erzählten Zeugen der Polizei. Dann habe er sie auf das Gleis gestoßen, sagte Polizeisprecherin Jacqueline Grahl am Montag. Die Tat habe sich am Samstagmorgen 8.45 Uhr bei der Einfahrt des Regionalzugs nach Oberhausen ereignet. Der 28-jährige mutmaßliche Täter und das 34-jährige Opfer kannten sich laut Polizei nicht.

Erneut Stromausfall bei enormer Hitze in New York

NEW YORK (dpa) - Während einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius ist es in New York erneut zu einem großflächigen Stromausfall gekommen.



Rund 50.000 Haushalte im Stadtteil Brooklyn und in Westchester County im Norden der Stadt seien am Sonntagabend betroffen gewesen, teilten die Behörden in der Nacht zum Montag mit. Der Stromversorger Con Edison ging davon aus, dass alle betroffenen Haushalte bis zum Montagabend wieder mit Strom versorgt würden. Bereits am Wochenende zuvor war in einem Teil der Millionenmetropole New York stundenlang der Strom ausgefallen. Von dieser Panne waren rund 70.000 Menschen mitten in Manhattan betroffen gewesen.

ADAC rechnet mit staureichstem Wochenende des Sommers

MÜNCHEN (dpa) - Fahrverbote, Baustellen, Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg: Autofahrer müssen sich am Freitag und Samstag auf volle Autobahnen in Richtung Süden einstellen.



«Wir erwarten das staureichste Wochenende des Sommers», sagte ein Sprecher des ADAC am Montag in München. Besonders betroffen seien in Bayern die Autobahnen 8, 93, 95 und 96 sowie der Grenzübergang der A3 in Richtung Österreich. Der ADAC rät Urlaubsreisenden, möglichst erst am Samstagnachmittag oder an einem Werktag Richtung Süden aufzubrechen.