Nachrichten zum Thema Seefahrt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.21 | Überblick

Fregatte «Bayern» in Japan - gemeinsam für «Freiheit der Seewege»

TOKIO/BERLIN: Generalinspekteur Eberhard Zorn hat bei einem Besuch der Fregatte «Bayern» im Hafen von Tokio den Willen zu einer militärischen Zusammenarbeit mit Japan bekräftigt. «Ich bin stolz, dass die Bundeswehr mit einer Fregatte gemeinsam mit unseren japanischen Freunden für die Freiheit der Seewege und die Einhaltung des Völkerrechts in dieser Region eintritt», erklärte Zorn, Deutschlands ranghöchster Soldat, am Freitag in dem Land.

Die «Bayern» war am 2. August in See gestochen und ist über das Horn von Afrika, Australien und Guam in Tokio angekommen. Deutschland wird sich auch an der Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea beteiligen. Sicherheitspolitisch wurde aus der Bundesregierung vor der Reise auf das immer dominantere Auftreten Chinas verwiesen. Allerdings soll die Fahrt der Fregatte nicht in Konfrontation zu China stattfinden.