Nachrichten Panorama

Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.19

Zeitung: Austauschschüler aus Deutschland in England schwer verletzt

LONDON (dpa) - Ein Austauschschüler aus Deutschland ist einem Pressebericht zufolge im Südosten Englands von mehreren Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt worden.



Wie die Zeitung «The Guardian» am Sonntagabend berichtete, wurde der 17-Jährige im Zentrum der Stadt Canterbury angegriffen. Die Polizei gehe unter anderem einem möglichen rassistischen Hintergrund nach. Der Junge habe anscheinend libanesische Wurzeln. Seine Eltern lebten in Deutschland, seien aber keine EU-Bürger. Das Opfer sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus in London geflogen worden und habe notoperiert werden müssen. Nach dem Angriff am Donnerstagabend seien sechs Teenager aus Canterbury und Umgebung im Alter von 15 bis 17 Jahren sowie ein 44 Jahre alter Mann festgenommen worden.

Erstmals seit Brand wieder Messe in Notre-Dame geplant

PARIS (dpa) - Zwei Monate nach dem verheerenden Brand in Notre-Dame soll am kommenden Wochenende in der Pariser Kathedrale erstmals wieder eine Messe gefeiert werden.



Der Pariser Erzbischof Michel Aupetit und der Rektor von Notre-Dame, Patrick Chauvet, werden den Gottesdienst gemeinsam mit anderen Priestern und den Gläubigen zelebrieren, sagte Diözesansprecherin Karine Dalle am Montag. Der genaue Termin werde im Laufe der Woche bekannt gegeben. Die Messe soll in der Kapelle am östlichen Ende der Kathedrale hinter dem Hochaltar stattfinden und vom katholischen Sender KTO-TV live übertragen werden. Notre-Dame war bei dem Großfeuer am 15. April schwer beschädigt worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach, die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wiederaufzubauen.

Klima-Aktivisten stoppen Kreuzfahrtschiff für sechs Stunden

KIEL (dpa) - Mit fast sechs Stunden Verspätung ist ein Kreuzfahrtschiff nach einer Blockadeaktion von rund 50 Aktivisten in Kiel ausgelaufen.



Das Schiff sei am späten Sonntagabend gegen 22.00 Uhr Richtung Kopenhagen gestartet, teilte die Polizei mit. Die Blockierer der Gruppe «Smash Cruiseshit» werteten ihren Protest als Erfolg und kündigten weitere Aktionen an: «Es gibt kein ruhiges Hinterland für Klimazerstörer», heißt es in einer Mitteilung. Sie fordern ein Ende der gesamten Kreuzfahrtbranche.

Krankenschwester nach Tod mehrerer Babys in England festgenommen

CHESTER (dpa) - Nach dem Tod mehrerer Babys in einer Klinik in Chester im Nordwesten Englands ist eine 28 Jahre alte Krankenschwester festgenommen worden.



Ihr wird vorgeworfen, mindestens acht Neugeborene umgebracht zu haben, wie britische Medien am Montag unter Berufung auf die Polizei berichteten. In neun weiteren Fällen werde ihr versuchter Mord von Neugeborenen zur Last gelegt. Die Frau war bereits im Juli vergangenen Jahres festgenommen worden, dann aber auf Kaution freigelassen worden. Die Krankenschwester kooperiere mit den Ermittlern, teilte die Polizei mit. Über ein mögliches Motiv wurden keine Angaben gemacht.

Mann zückt Handgranate in Bordell

MÜNCHEN (dpa) - In einem Münchner Bordell hat ein Gast eine Handgranate gezückt.



Der 60-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Montag zuvor lautstark über die Arbeitsbedingungen der Prostituierten beschwert. «Der Mann verließ das Lokal, kam wenig später zurück und zog aus seiner Tasche eine Handgranate», sagte eine Sprecherin. Ein Angestellter stieß den Mann daraufhin zu Boden und verhinderte, dass der 60-Jährige den Sicherungsstift zog. Die Polizei rückte mit Sprengstoffkommando und einem Sprengstoffhund an. Die Handgranate russischer Bauart war echt, allerdings komplett leer. Zünder und Sprengstoff waren entfernt. Der 60-Jährige brach sich bei dem Gerangel mit dem Angestellten der Sprecherin zufolge ein Sprunggelenk.