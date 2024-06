Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.06.24 | Aktualisiert um: 21:15 | Überblick

Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0696

FRANKFURT/MAIN: Der Euro-Kurs ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0696 (Mittwoch: 1,0689) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9349 (0,9355) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84590 (0,84453) britische Pfund, 171,66 (171,42) japanische Yen und 0,9604 (0,9585) Schweizer Franken fest.

ADAC-Stichprobe: Tanken abseits der Autobahn knapp 40 Cent billiger

MÜNCHEN: Wer in der anstehenden Sommerreisesaison an der Autobahn tankt, zahlt einer ADAC-Stichprobe zufolge häufig drauf. Beim Preisvergleich von Autobahntankstellen mit ihren Pendants hinter der jeweils nächsten Ausfahrt stelle der Verkehrsclub bei Benzin der Sorte Super E10 einen Preisunterschied von im Schnitt 39 Cent fest, wie er am Donnerstag mitteilte. Bei Diesel lag der Preisunterschied bei 38 Cent.

Deutsche Bank und andere Geldhäuser bei US-Stresstest ohne Probleme

WASHINGTON: Die größten Geldhäuser in den USA verfügen nach Einschätzung der Notenbank Federal Reserve (Fed) über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Alle getesteten 31 Institute bestanden den jährlichen Stresstest der Finanzaufseher, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Auch die Deutsche Bank hatte mit ihrem US-Ableger bei der Belastungsprobe anhand simulierter Krisenszenarien keine Probleme.

Weniger Ziele mit Billigflügen aus Deutschland erreichbar

KÖLN/FRANKFURT: Von deutschen Flughäfen aus sind weniger Ziele mit sogenannten Billigfliegern erreichbar als im Jahr zuvor. Laut der regelmäßigen Auswertung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) wurden in einer ausgewählten Woche im Januar 466 Strecken von Airlines bedient, die den Kriterien einer Low-Cost-Gesellschaft entsprechen. Ein Jahr zuvor wurden noch 485 Ziele angeflogen.

BGH: Werbung muss erklären, was «klimaneutral» bedeutet

KARLSRUHE: Wenn Unternehmen mit einem mehrdeutigen umweltbezogenen Begriff werben, muss schon in der Werbung selbst erklärt werden, was dieser Begriff konkret bedeutet. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in einem Urteil festgehalten. Im konkreten Fall ging es um eine Werbung mit dem Begriff «klimaneutral». Der Lakritz- und Fruchtgummiherstellers Katjes hatte in einem Lebensmittel-Fachblatt mit diesem Begriff geworben. Der Herstellungsprozess selbst ist dabei nicht emissionsfrei, das Unternehmen unterstützt zum Ausgleich aber über einen Umweltberater Klimaschutzprojekte.

Kommt Bewegung bei Mehrwertsteuer für Fleisch?

COTTBUS: Bundesagrarminister Cem Özdemir setzt sich für eine leichte Anhebung der Mehrwertsteuer auf Fleisch ein, um den Umbau der Tierhaltung zu höheren Standards zu finanzieren. Der Grünen-Politiker griff am Donnerstag beim Deutschen Bauerntag in Cottbus einen Vorschlag des Bauernverbands auf: «Ich bin bereit dazu.» Es gehe darum, die Steuer nicht auf den vollen Satz, aber um einige Punkte anzuheben. Zugleich solle die Politik eine Vereinbarung treffen, «dass dieses Geld ausschließlich in der Tierhaltung landet für den Umbau der Ställe, für höhere Haltungsformen». Von Verbraucher- und Umweltschützern kam ein geteiltes Echo.

Geld zurück bei unerlaubten Sportwetten? BGH prüft Spieleransprüche

KARLSRUHE: Am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ging es am Donnerstag um die Frage, ob ein Anbieter von Online-Sportwetten ohne die erforderliche deutsche Lizenz die verlorenen Wetteinsätze eines Spielers zurückzahlen muss. Der Senat neige nach vorläufiger Einschätzung dazu, solche Verträge ohne sogenannte Konzession als nichtig anzusehen, auch wenn eine Erlaubnis zur Veranstaltung der Sportwetten schon beantragt worden war, erklärte der Vorsitzende Richter Thomas Koch zu Beginn der Verhandlung in Karlsruhe.

Nachtzug zwischen Berlin und Paris fällt wochenlang aus

BERLIN: Die Nachtzüge von Berlin nach Paris und Brüssel fallen wegen Bauarbeiten am Schienennetz in Deutschland und Frankreich von Mitte August bis Ende Oktober aus. Gleiches gilt auch für die nächtliche Verbindung zwischen Wien und Paris, wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mitteilten. Demnach fallen die drei Verbindungen vom 12. August bis 25. Oktober aus.

Nach Bombenfund im Wald nahe der Tesla-Fabrik wird Sperrkreis geprüft

GRÜNHEIDE: Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide bei Berlin wird die Einrichtung eines Sperrkreises geprüft. In dem Waldstück wenden sich seit Ende Februar Umweltaktivisten mit einem Protestcamp gegen die Erweiterung des Tesla-Geländes.

Chemie-Tarifeinigung: Bonus-Tage für Gewerkschafter

BAD BREISIG: Bei den Tarifverhandlungen für die deutsche Chemie-Industrie haben IG BCE und Arbeitgeber einen zusätzlichen freien Tag nur für Gewerkschaftsmitglieder vereinbart. Erstmals wurden damit neben den allgemeinen Gehaltssteigerungen um 6,85 Prozent exklusive Vorteile für Gewerkschafter in einem großen Flächentarifvertrag festgeschrieben. Sie müssen dem Arbeitgeber ihre Mitgliedschaft aber anzeigen und erhalten bei Mitgliedsjubiläen noch zusätzlich einen zweiten Tag frei.

US-Wirtschaft wächst etwas stärker als gedacht

WASHINGTON: Die US-Wirtschaft ist zu Jahresbeginn etwas stärker gewachsen als bisher bekannt. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf ein Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Eine vorherige Schätzung wurde um 0,1 Prozentpunkte angehoben. Im Schlussquartal 2023 war die weltgrößte Volkswirtschaft noch deutlich stärker um 3,4 Prozent gewachsen.