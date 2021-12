Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

FC Bayern gewinnt auch gegen Wolfsburg - Lewandowski-Rekordtor

MÜNCHEN: Herbstmeister FC Bayern München hat das Fußballjahr in der Bundesliga mit einem Heimsieg erfolgreich beendet. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann am Freitagabend zum Auftakt des 17. Spieltags mit 4:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg und fügte dem Krisenclub die siebte Pflichtspielniederlage in Serie zu. Thomas Müller brachte den Favoriten in der zuschauerlosen Allianz Arena in seinem 400. Ligaspiel in Führung (7. Minute). Nach der Pause erhöhten Dayot Upamecano (57.), Leroy Sané (59.) und Robert Lewandowski (87.). Der Pole erzielte sein 43. Bundesliga-Tor im Jahr 2021 und überbot damit die Bestmarke der kürzlich verstorbenen Bayern-Legende Gerd Müller, der im Kalenderjahr 1972 insgesamt 42 Tore im Münchner Trikot erzielt hatte.

Corona-Sorgen in Premier League: Trainer-Krisentreffen am Montag

LONDON: Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zwingt die Trainer der englischen Premier League zu einem Krisentreffen. Die Manager der Fußballclubs wollen am kommenden Montag die sich zuspitzende Situation erörtern. Corona hat bereits zur Verlegung jedes zweiten Spiels an diesem Wochenende geführt; außerdem mussten sich namhafte Profis in Isolation begeben und stehen ihren Vereinen in den Partien zum Jahresende nicht zur Verfügung. In Großbritannien infizieren sich nach Schätzungen der Regierung täglich Hunderttausende mit der Omikron-Variante.

UEFA: Pläne für gemeinsame Nations League mit Südamerika-Teams

NYON: Die Nations League der Europäischen Fußball-Union UEFA könnte von 2024 an mit den zehn Nationalteams aus Südamerika stattfinden. «Die UEFA arbeitet an einer Reihe von Projekten mit (dem südamerikanischen Verband) CONMEBOL, darunter einer gemeinsamen Nations League, aber es ist nichts finalisiert und es sind bislang keine Entscheidungen getroffen worden», teilte die UEFA am Freitagabend mit. Die Nations League mit den 55 europäischen Nationalmannschaften geht 2022 in ihre dritte Auflage; das Team von Bundestrainer Hansi Flick trifft dabei in Liga A auf Italien, England und Ungarn.

Beide Tournee-Skispringen in Österreich mit Zuschauern geplant

INNSBRUCK/BISCHOFSHOFEN: Anders als in Deutschland sollen beide Skisprung-Wettkämpfe der Vierschanzentournee in Österreich vor Zuschauern im Stadion stattfinden. Den Wettbewerb am Bergisel in Innsbruck sollen am 4. Januar 4000 Skisprung-Fans auf zugewiesenen Sitzplätzen verfolgen können, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Freitag mitteilte. Die Qualifikation am Vortag findet ohne Zuschauer statt. Das Tournee-Finale am 6. Januar in Bischofshofen dürfen 3500 Menschen live auf festen Sitzplätzen vor Ort verfolgen. Für die Qualifikation sind 1000 Zuschauer zugelassen.

Alba Berlin verpasst Überraschung gegen ZSKA Moskau nur knapp

BERLIN: Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat in der Euroleague eine Überraschung knapp verpasst und seine vierte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. Am Freitagabend unterlagen die ersatzgeschwächten Berliner daheim vor 2000 Zuschauern dem russischen Meister ZSKA Moskau mit 90:93 (48:48). Für Alba war es die 11. Niederlage im 16. Spiel. Beste Berliner Werfer waren der überragende Maodo Lo mit 26 und Marcus Eriksson mit 18 Punkten.

Frankreich und Norwegen im Finale der Handball-WM der Frauen

GRANOLLERS: Das Traumfinale bei der Weltmeisterschaft der Handball-Frauen ist perfekt. Olympiasieger Frankreich und Europameister Norwegen spielen am Sonntag um den Titel. Im ersten Halbfinale setzte sich die Equipe tricolore am Freitag in Granollers gegen Dänemark knapp mit 23:22 (10:12) durch. Anschließend besiegten die Norwegerinnen den WM-Gastgeber Spanien, der im Viertelfinale die deutsche Mannschaft ausgeschaltet hatte, klar mit 27:21 (11:11). Die Verlierer spielen ebenfalls am Sonntag um Bronze.

Niederlage für Nadal gegen Murray bei Tennis-Comeback

ABU DHABI: Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal hat bei seinem Tennis-Comeback nach mehr als viermonatiger Verletzungspause eine Niederlage kassiert. Beim Einladungsturnier in Abu Dhabi verlor der 35 Jahre alte Spanier am Freitagabend mit 3:6, 5:7 gegen den ein Jahr jüngeren Briten Andy Murray. Im Spiel um Platz drei trifft Nadal am Samstag auf Denis Shapovalov. Der Kanadier unterlag mit 6:7 (5:7), 6:3, 4:6 dem Russen Andrej Rubljow, der es im Finale nun mit Murray zu tun bekommt.

NHL sagt weitere Spiele wegen Corona ab - Pause für Flames verlängert

NEW YORK: Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat kurzfristig ein weiteres Spiel abgesagt. Die ursprünglich für Samstag angesetzte Partie zwischen den Montreal Canadiens und den Boston Bruins findet vorerst nicht statt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Das teilte die NHL am Freitag ohne Angabe von Gründen mit. Zuletzt waren bereits zehn Spiele wegen mehrerer Corona-Fälle abgesagt worden. Nun wurden alle Partien der Colorado Avalanche und der Florida Panthers mindestens bis zum nächsten Wochenende verschoben. Zugleich wurde die bereits bestehende Spielpause der Calgary Flames bis mindestens 23. Dezember verlängert.