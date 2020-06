Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

BVB vor Verpflichtung von England-Talent Jude Bellingham

DORTMUND: Borussia Dortmund steht nach Berichten mehrerer Medien neben der Verpflichtung des Belgiers Thomas Meunier (Paris Saint-Germain) auch vor einem Engagement von Jude Bellingham. Demnach hat sich der erst 16 Jahre alte Mittelfeldspieler vom englischen Zweitligisten Birmingham City für den Fußball-Bundesligisten entschieden. Der BVB soll eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von 20 Millionen Pfund (22 Millionen Euro) zahlen.

«Bild»: Stiller Abschied von Götze - Erneut nicht im BVB-Kader

DORTMUND: Der Abschied von Mario Götze aus Dortmund wird offenbar still und leise. Wie die «Bild» (Dienstag) berichtet, steht der Fußball-Weltmeister von 2014 im letzten Saisonspiel des BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim gegen 1899 Hoffenheim erneut nicht im Kader. Nach Vereinsangaben von Dienstag ist das jedoch noch nicht final entschieden. Laut «Bild» habe sich Götze jedoch entschieden, nach der Frühgeburt seines Sohnes am 6. Juni rund um die Uhr für seine Frau Ann-Kathrin und das erste gemeinsame Kind da zu sein.

Bamberger Basketballer trennen sich von Chefcoach Moors

BAMBERG: Der frühere Basketball-Serienmeister Brose Bamberg hat sich nach einer enttäuschenden Saison vorzeitig von Cheftrainer Roel Moors getrennt. Der 41 Jahre alte Belgier sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, teilten die Franken am Dienstag mit. Moors war vor Beginn dieser Spielzeit vom belgischen Club Antwerpen Giants zum Bundesligisten gewechselt, sein Vertrag lief noch ein Jahr lang.

Vettel zurück im Ferrari - Test in Mugello vor Formel-1-Saisonstart

MUGELLO: Sebastian Vettel ist nach seinem feststehenden Aus bei Ferrari mit der Scuderia erstmals nach der Corona-Zwangspause auf die Rennstrecke zurückgekehrt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister absolvierte am Dienstag auf dem Kurs im italienischen Mugello genau wie sein Teamkollege Charles Leclerc einen Test vor dem Saisonstart am 5. Juli in Österreich. Für Ferrari und den Hessen Vettel geht es bei den Testfahrten darum, sich schnell auf die neuen Bedingungen während der Coronavirus-Krise einzustellen.

Mehr als 10.000 Coronavirus-Tests bei ersten Formel-1-Rennen

SPIELBERG: Rund um die ersten beiden Formel-1-Saisonrennen im österreichischen Spielberg im Juli sollen zwischen 10.000 und 12.000 Coronavirus-Tests durchgeführt werden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Dienstag berichtete, sieht das Konzept vor, dass die Proben zweimal täglich in ein Analyselabor in Ebersberg östlich von München transportiert werden. Dort werde dann sieben Tage in der Woche 24 Stunden ausgewertet.

Nach Comeback: Leroy Sané froh, «endlich» wieder dabei zu sein

MANCHESTER: Nach seinem Comeback nach seiner langen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses hat sich Leroy Sané erleichtert geäußert. «Endlich - Ich habe es sehr vermisst», schrieb der 24 Jahre alte Fußball-Nationalspieler nach dem Spiel seines Clubs Manchester City gegen den FC Burnley auf Instagram. Sané war in der 79. Minute des Spiels am Montagabend beim Stand von 5:0 für die Citizens ins Spiel gekommen. Sané hatte sich im vergangenen August einen Kreuzbandriss zugezogen.

Burnley-Kapitän Mee nach Rassismus-Eklat: «Schäme mich»

MANCHESTER: Kapitän Benjamin Mee vom englischen Fußball-Club Burnley FC hat den Rassismus-Eklat beim Premier-League-Spiel bei Manchester City verurteilt. «Ich schäme mich und bin peinlich berührt», sagte der 30-Jährige nach dem 0:5 seines Clubs am Montagabend. «Diese Leute müssen im 21. Jahrhundert ankommen und sich bilden.» Beim Spiel war kurz nach dem Anpfiff ein Flugzeug mit einem Banner mit der Aufschrift «White Lives Matter - Burnley» (Weiße Leben zählen - Burnley) über das Etihad-Stadion geflogen.

Bericht: RB Leipzig will Nationalspieler Henrichs ausleihen

LEIPZIG: Fußball-Bundesligist RB Leipzig beschäftigt sich offenbar erneut mit einer Verpflichtung von Nationalspieler Benjamin Henrichs. Nach einem Bericht von «Sky» ist sich der Club mit dem Verteidiger der AS Monaco einig. Nun müssten sich beide Vereine auf einen Transfer verständigen. Soweit waren die Verhandlungen bereits im vergangenen Sommer. Damals scheiterte ein Wechsel an der Ablöse und letztlich auch am Veto von AS-Trainer Roberto Moreno.

Rüdiger über neuen Teamkollegen Werner: «Er kann sehr wichtig werden»

LONDON: Chelsea-Verteidiger und Nationalspieler Antonio Rüdiger freut sich auf seinen neuen Teamkollegen Timo Werner. «Seine Entwicklung in den letzten Jahren war einfach - Wow», sagte Rüdiger in einem am Montag veröffentlichten Interview des vereinseigenen TV-Senders. «Er ist eine echte Bedrohung für die Verteidiger, deswegen bin ich froh, dass er bei Chelsea unterschrieben hat», so der 27-Jährige. Auch er habe seinen Teil zum Gelingen des Transfers beigetragen. «Ich hab getan, was ich tun musste», sagte Rüdiger über den Wechsel seines Nationalmannschaftskollegen aus Leipzig London.

Doch keine Ligue 1 mit 22 Clubs - Amiens und Toulouse steigen ab

PARIS: Die französischen Fußball-Clubs SC Amiens und FC Toulouse müssen nach dem coronabedingten Saisonabbruch nun doch in die Zweite Liga absteigen. Die Generalversammlung des französischen Ligaverbands LFP sprach sich mit einer Mehrheit von 74,49 Prozent der Stimmen dafür aus, die Ligue 1 in der kommenden Saison bei 20 Teams zu belassen. Das teilte die Ligue 1 am Dienstag mit.

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC findet weiteren Investor

KARLSRUHE: Neben dem «Bündnis KSC» hat sich ein weiterer regionaler Investor zum Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC bekannt und Aktien im Wert von einer Million Euro gezeichnet. Darüber informierte der abstiegsgefährdete Club am Dienstag. Der Unternehmer, dessen Namen die Badener nicht nannten, habe seine Unterstützung bereits im Rahmen der Insolvenzvermeidung Mitte Mai zugesagt.

Murray kritisiert Djokovic für Adria-Tour: «Kein guter Eindruck»

LONDON: Andy Murray hat den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic für dessen unzureichenden Umgang mit den Corona-Regeln während der Adria-Tour kritisiert. «Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Novak. In der Nachbetrachtung macht das, was da passiert ist, aber keinen guten Eindruck», sagte die einstige Nummer eins der britischen Tageszeitung «The Times» (Dienstag). «Es ist wichtig, dass Top-Athleten auf der ganzen Welt zeigen, dass wir das ernst nehmen und uns darüber im Klaren sind, dass wir Abstandsregeln einhalten.»

Auch serbischer Tennisprofi Troicki mit Coronavirus infiziert

BELGRAD: Nach dem Bulgaren Grigor Dimitrow und dem Kroate Borna Coric hat sich ein dritter Teilnehmer der umstrittenen Adria-Tour der Tennisprofis mit dem Coronavirus infiziert. Der Serbe Viktor Troicki, der an der ersten Station in Belgrad teilgenommen hatte, wurde nach eigenen Angaben positiv auf das Virus getestet.

Wegen Lockdowns im Kreis Gütersloh: DTB-Serie nach Mülheim verlegt

MÜLHEIM/RUHR: Wegen des verhängten Lockdowns im Kreis Gütersloh auf Grund des Corona-Ausbruchs beim Fleischverarbeiter Tönnies ist eine der Zwischen- und Bonusrunden des Deutschen Tennis Bundes von Versmold nach Mülheim an der Ruhr verlegt worden. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Versmold gehört zum Kreis Gütersloh, für den NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag wieder strenge Corona-Einschränkungen verhängt hatte.