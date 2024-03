Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.24

Das Bild zeigt das Einkaufszentrum in Wichit, Phuket, wo der mutmaßliche Mörder in einer koordinierten Aktion von CIB und lokaler Polizei festgenommen wurde. Foto: Phuket News

PHUKET: In einer gemeinsamen Aktion gelang der Zentralen Ermittlungsbehörde (CIB) und der Polizei von Phuket die Festnahme des mutmaßlichen Mörders. Thanya „Bom“ Wichaidit steht im Verdacht, einen Kasinoboss in Surat Thani im Jahr 2022 ermordet zu haben sowie kürzlich eine junge Frau in der Nähe der Don Sak Polizeistation erschossen zu haben. Die Verhaftung erfolgte in einem Einkaufszentrum in Wichit, Phuket.

Die spezifische Identität des Einkaufszentrums, in dem die Festnahme stattfand, wurde nicht preisgegeben. Die CIB bestätigte, dass die Verhaftung des 32-Jährigen gestern, am 24. März, erfolgte.

Hintergründe zur Festnahme

Bom befand sich auf der Fahndungsliste des Provinzgerichts Surat Thani, und sein Haftbefehl wurde am Samstag erlassen. Er hatte sich auf der Flucht befunden, nachdem er gegen Kaution freigelassen worden war. Der CIB-Bericht stellt Bom in Verbindung mit Niwat Saksomphong dar und präsentiert sie als Kollaborateure. Insbesondere wird Bom beschuldigt, der angeheuerte Schütze gewesen zu sein, der vor zwei Jahren Ja Ying, einen ehemaligen Kasinoboss aus Surat Thani, ermordete.

Weitere Verwicklungen aufgedeckt

Der Mord an der jungen Frau, der sich in der Nähe der Polizeistation Don Sak ereignete, belastet Bom weiter. Polizeiermittlungen zufolge führte ein drogenbezogener Streit zu der gewaltsamen Tat, berichtet die Phuket News.

Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe beteuerte Wichaidit bei seiner Verhaftung in Phuket seine Unschuld. Ungeachtet seiner Ablehnung übergab die CIB ihn den Ermittlungsbeamten der Polizeistation Don Sak in Surat Thani, um ein ordnungsgemäßes Verfahren sicherzustellen, wie im Bericht angegeben.

Letzte Woche in Phuket stellte sich der Teenager, der verdächtigt wird, einen anderen thailändischen Mann an einer Phuket-Tankstelle ermordet zu haben, freiwillig der Polizeistation Cherng Talay. Kiattisak „Gus“ Thawornphon wurde sofort festgenommen und von der Polizei verhört.

Der 18-Jährige war Gegenstand eines Haftbefehls des Provinzgerichts Phuket wegen des mutmaßlichen Mordes an dem 21-jährigen Teerapat Suksrimuang, der in Pa Khlok wohnte. Teerapat wurde an einer Caltex-Tankstelle auf der Baan Don-Cherng Talay-Straße in Baan Pasak erschossen. Trotz schneller Einlieferung ins Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen.

Der Kampf gegen Kriminalität in Thailand

In Thailand unternimmt die Polizei erhebliche Anstrengungen, um mit der steigenden Kriminalität, insbesondere im Zusammenhang mit Drogen und organisierter Kriminalität, fertig zu werden. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Polizeibehörden, wie in diesem Fall zwischen der CIB und der Provinzpolizei Phuket, zeigt das Engagement der Strafverfolgungsbehörden, Verbrechen konsequent zu bekämpfen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.