Von: Redaktion DER FARANG | 07.07.20

PATTAYA: Das Sanctuary of Truth Museum macht eine defekte Pumpe für die Ableitung von schmutzigem Abwasser in die Bucht von Naklua verantwortlich.

Die Leitung der Touristenattraktion, die Spiritualität, Frömmigkeit und die Schönheit der thailändischen Architektur zeigt, hat am Montag bestritten, die schmutzigen Abwässer absichtlich freigesetzt zu haben. Warakorn Wiriyahan, Vizepräsident des Sanctuary of Truth, sagte, die Einleitung sei auf ein Problem mit dem Abwasserbehandlungssystem zurückzuführen. Starker Regen in Pattaya habe das System überfordert. Die zur Abwasserbehandlung installierten Wasserpumpen seien fehlerhaft, das Problem sei inzwischen behoben worden.

Ein 54-sekündiger Videoclip wurde am Samstag auf einem Facebook-Konto mit dem Namen Areesut Sinsupun gepostet. Er zeigt schmutziges Wasser, das an der Wong-Prachan-Bucht aus einem Abflussrohr auf den Strand und ins Meer fließt. Der Beitrag enthielt harsche Kommentare, in denen das Museum kritisiert und die Behörden zum Handeln aufgefordert wurden.

Das Sanctuary of Truth Museum ist ein riesiger Holzpavillon, der die Schönheit der alten thailändischen Architektur und die Beziehung zwischen Leben und Religion widerspiegelt. Er soll die größte und schönste Holzschnitzerei der Welt sein.