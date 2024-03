Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.24

Ermittler am Tatort in Phuket sammeln Beweise, um den Mord an einem russischen Staatsbürger aufzuklären und den flüchtigen Verdächtigen zu fassen. Foto: Khaosod English

PHUKET: Die Polizei in Phuket steht vor einem Rätsel nach dem Mord an einem russischen Staatsbürger. Ein Verdächtiger aus Tadschikistan ist offenbar aus Thailand geflohen. Die Ermittlungen und die Suche nach Beweisen laufen auf Hochtouren.

Die Polizei von Phuket ermittelt im Mordfall eines 41-jährigen Russen und hat entdeckt, dass der tadschikische Verdächtige Thailand verlassen hat und in die Türkei geflohen ist.

Das Opfer wurde am Mittwochmorgen in einem gemieteten Haus auf einem Hügel im Chalong Unterbezirk tot aufgefunden. Es wurde erstochen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mord zwischen 8 und 9 Stunden vor der Entdeckung des Körpers stattgefunden hat.

Spuren führen zur Flucht des Verdächtigen

Die Ehefrau des Opfers meldete diesen am Dienstagabend als vermisst, nachdem er nicht nach Hause zurückkehrte. Sie und ein Freund kontaktierten die Autovermietung, die das Opfer genutzt hatte, und konnten das GPS des Autos bis zu einem Marihuanafeld nachverfolgen, wo der Körper gefunden wurde.

Am 13. März 2024 wurde das Opfer in einem gemieteten Haus auf einem Hügel im Chalong Unterbezirk tot aufgefunden. Zeugen, die in der Nähe des Tatorts wohnen, berichteten von einem Tumult in der Mordnacht, dem 12. März, konnten jedoch nicht verstehen, was gesagt wurde, da die Beteiligten nicht auf Thai sprachen.

Opfer und Täter: Ein detailliertes Profil

Das Opfer war Ende Januar in Phuket angekommen, und sein Visum sollte Ende April ablaufen. Die Ehefrau, 32 Jahre alt, erzählte, dass sie und ihr Mann mit seinen Eltern und ihren zwei Kindern in Phuket lebten. Sie sah ihr Mann zuletzt am 12. März lebend.

Die Polizei fand ein rotes Honda PCX-Motorrad, das der Verdächtige am internationalen Teil des Flughafens Phuket zurückgelassen hatte. Die Ermittler glauben, dass das Haus, in dem der Mord stattfand, von einer Thailänderin gemietet wurde, die einen ausländischen Freund hat. Ein Mann aus Tadschikistan hielt sich ebenfalls in dem Haus auf.

Dieser Mann floh aus dem Haus, nachdem das Opfer verschwunden war, und nahm einen Flug vom Flughafen Phuket nach Istanbul, Türkei.