PATTAYA: Ein jugendlicher Einheimischer hat am Samstag, (4. März 2023) kurz nach Mitternacht auf der Pattaya Beach Road mit seinem Motorrad einen ausländischen Fußgänger erfasst und verletzt.

Der nicht identifizierte Jugendliche war nur etwa 15 bis 18 Jahre alt, teilten die Sanitäter der Sawang Boriboon Rescue Foundation, die ihm zu Hilfe kamen, der Presse mit. Der Unfall ereignete sich auf der Pattaya Beach Road vor der Soi 13.

Der thailändische Teenager erlitt Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, ebenso wie ein weiterer, namentlich nicht genannter ausländischer Fußgänger, den der Teenager angefahren hatte. Der Ausländer unbekannter Nationalität erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Die graue Vespa des Teenagers wurde am Unfallort leicht beschädigt aufgefunden.

Lokale Medien befragten einen Motorradtaxifahrer, der Zeuge des Unfalls war, und erfuhren, dass der jugendliche Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit fuhr, bevor er mit dem Opfer, das die Straße überquerte, zusammenstieß. Die Polizei prüft derzeit die Aufnahmen von Überwachungskameras, um die Ursache des Zusammenstoßes zu klären.

Beide Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in örtliche Krankenhäuser gebracht, waren aber beide bei Bewusstsein und sprachen mit den Rettungskräften.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Ende des Musikfestivals am Pattaya Beach, bei dem sich zahlreiche Fußgänger und Fahrzeuge auf den Straßen in der Umgebung tummelten.

Netizen kritisierten Pattayas Polizei in sozialen Medien erneut scharf. Denn der Unfall ereignete sich nur wenige 100 Meter von der Polizeistation Pattaya entfernt. Anstatt Jagd auf ausländische Urlauber mit E-Zigaretten zu machen oder die Ausweispflicht bei Ausländern zu kontrollieren, sollten sie besser gegen minderjährige, einheimische Motorrad-Rowdys vorgehen, die wegen ihres riskanten Fahrverhaltens eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, argumentieren sie.