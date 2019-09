Mehr Sicherheit durch CCTV-Kameras

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

PATTAYA: Im Verwaltungsgebäude Nongprue haben Bürgermeister Mai Chaiyanit und Bezirksleiter Amnart Charoensri ein CCTV-Kontrollzentrum eröffnet.

Die Gemeinde Nongprue hat in diesem Jahr bereits 75 Überwachungskameras an 32 Standorten installieren lassen, weitere 60 Kameras an 29 Standorten sollen folgen. Dafür hat die Gemeinde zehn Millionen Baht bereitgestellt. Nongprue entwickelt sich immer mehr zur Schlafstätte für Pendler, Rentner und Ausländer. Da die Polizeistation Nongprue derzeit personell unzureichend ausgestattet ist, sollen Kameras Straftaten verhindern und aufklären, den Verkehr überwachen und das Vertrauen der neuen und alten Bewohner in die Sicherheit ihres Wohnortes stärken.