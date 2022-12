CHAIYAPHUM: Die Gesundheitsbehörden haben in 10 Restaurants in der Provinz Chaiyaphum in der Nordostregion von Thailand Formaldehyd in Lebensmitteln gefunden, nachdem in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb in der Provinz Chonburi 25 Tonnen mit dem giftigen Konservierungsmittel getränktes Fleisch entdeckt worden waren.

Die Inspektionen wurden am Montag eingeleitet, nachdem Beamte der Tierschutzbehörde bei der Kontrolle eines Betriebs in Chonburi in der vergangenen Woche Schweine- und Rindfleisch sowie Innereien gefunden hatten, die in Formaldehyd gelagert waren.

Es wird vermutet, dass der Betrieb mehr als 60 Restaurants in ganz Chonburi, einschließlich Pattaya, mit Frischfleisch und Innereien beliefert hat.

Bei der Razzia in Chaiyaphum wurden Formaldehydspuren in Proben von Tintenfisch und Rinderinnereien in 10 Restaurants entdeckt. Die Proben werden zu Labortests geschickt, um die Kontamination zu bestätigen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden, sagte der Leiter des Gesundheitswesens der Provinz, Dr. Wachira Botphaiboon.

„Formaldehydlösung ist nach dem Lebensmittelgesetz von 1979 verboten. Verstöße werden mit bis zu 2 Jahren Gefängnis, 20.000 Baht Geldstrafe oder beidem geahndet“, warnte Dr. Wachira.

Er sagte, dass die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens zum Schutz der Konsumenten weiterhin Restaurants inspizieren werden.

Der Verzehr von mit Formaldehyd verunreinigten Lebensmitteln kann zu Übelkeit, Durchfall, Magengeschwüren, Kopf- und Brustschmerzen und sogar zum Tod führen, warnte Dr. Wachira.

„Wenn die Lösung mit der Haut in Berührung kommt, kann sie Ausschläge oder Verbrennungen verursachen, so dass die Verkäufer von mit Formaldehyd versetzten Lebensmitteln auch ihre Gesundheit riskieren“, so Dr. Wachira.

Er empfahl, dass Gäste in Hotpot- und BBQ-Restaurants („Mookata“) frisches Fleisch und Meeresfrüchte mit leuchtender Farbe und starkem chemischen Geruch meiden sollten. Denjenigen, die zu Hause kochen, riet er, ihre Zutaten aus zuverlässigen Quellen zu beziehen, z. B. von Märkten, die vom Gesundheitsministerium zertifiziert sind. Außerdem sollten sie darauf achten, dass rohes Fleisch gründlich gegart wird.