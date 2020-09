Mauritshuis: Zehn Minuten allein mit Vermeers «Ansicht von Delft»

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.20

DEN HAAG: Das niederländische Kunstmuseum Mauritshuis in Den Haag bietet seinen Besuchern ein besonderes Erlebnis an: Sie können allein das Meisterwerk «Ansicht von Delft» des niederländischen Malers Johannes Vermeer (1632-1675) betrachten. Das berühmte Bild, vor dem sich normalerweise Menschen drängen, wird ab Samstag (26. September) als einziges Werk in einer Ausstellung gezeigt. «Das Bild hat eine einzigartige Ausstrahlung», sagte die Direktorin des Mauritshuis, Martine Gosselink, der Deutschen Presse-Agentur in Den Haag. «Es berührt und fasziniert.»

Besucher können online eine Zeit buchen und dann zehn Minuten lang allein oder mit höchstens drei anderen Personen das Bild anschauen. Das Mauritshuis hat eine große Sammlung von Werken holländischer und flämischer alter Meister, darunter mehrere Gemälde von Vermeer.

Vermeer hatte seine Heimatstadt 1660 gemalt. Das Bild zeigt die Stadt im Morgenlicht mit einem dramatischen breiten Wolkenhimmel. Die Sonne strahlt Dächer und Kirchturm an. Die Fassaden spiegeln sich im Wasser. Das Bild ist vor allem wegen der besonderen Lichteffekte berühmt. Es strahle Ruhe, Harmonie und Zeitlosigkeit aus, sagte die Direktorin. «Es zieht den Betrachter in seinen Bann.»

Normalerweise hängt das Gemälde in einem Saal im Museum gegenüber dem «Mädchen mit dem Perlenohrring», ebenfalls ein Meisterwerk von Vermeer. Doch bis zum 3. Januar wird «Ansicht von Delft» in einem besonders eingerichteten Saal präsentiert unter fast idealen Umständen, wie das Museum sagt. Geräusche von außen sind gedämpft. Informationen zum Maler und Werk werden an anderer Stelle gezeigt.