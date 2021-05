Manila: Fast 300 chinesische Militärschiffe an umstrittenen Gebieten

MANILA: Fast 300 chinesische Militärschiffe sind binnen einer Woche im Südchinesischen Meer rund um Gebiete gesichtet worden, die die Philippinen für sich beanspruchen. Die Schiffe hätten sich außerhalb und auch innerhalb der exklusiven Wirtschaftszone der Philippinen befunden, teilte eine mit der Beobachtung der Lage beauftragte staatliche Behörde am Mittwoch in Manila mit. Demnach waren die Schiffe im Zeitraum vom 3. bis 10. Mai gesichtet worden, unter anderem an verschiedenen, von China künstlich aufgeschütteten Riffs und Inseln.

China beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich. Neben den Philippinen lehnen auch andere Anrainerstaaten wie Indonesien, Malaysia oder Taiwan Pekings Ansprüche ab. Bereits 2016 hatte der ständige Schiedshof in Den Haag entschieden, dass es keine rechtliche Basis für angebliche «historische Rechte» Chinas auf die Ressourcen in der Region gebe.

Am 7. und 8. Mai vertrieb ein Patrouillenschiff der philippinischen Fischereibehörde drei der chinesischen Schiffe von der Sabina-Untiefe etwa 230 Kilometer östlich der philippinischen Provinz Palawan. Dies war der zweite derartige Vorfall dort seit April. «Wir bekräftigen, dass die Philippinen weiterhin ihre Souveränität, ihre souveränen Rechte und ihre Rechtsprechung über das Westphilippinische Meer (Südchinesisches Meer) verteidigen werden und keinen Zentimeter unseres Territoriums aufgeben werden», teilte die Behörde weiter mit.