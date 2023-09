Von: Björn Jahner | 15.09.23

BANGKOK: Centara Hotels & Resorts kündigte kürzlich die Einführung seines neuesten Pauschalangebots mit dem Titel „Enriched Journeys“ als Teil der laufenden Feierlichkeiten zum 40-jährigen Firmenbestehen an.

Dieses exklusive Angebot ist in Centara Reserve und Centara Grand Hotels weltweit verfügbar. Von jetzt an bis zum 20. Dezember 2023 können Reisende mit den „Enriched Journeys“-Paketen, die sorgfältig zusammengestellt wurden, um einen außergewöhnlichen Aufenthalt in erstklassigen Centara-Häusern zu bieten, in Luxus schwelgen.



Die Gäste können sich auf einen Aufenthalt freuen, der die für Centara typische Gastfreundschaft und einen erstklassigen Service ausstrahlt.



Dieses exklusive Angebot ist per Direktbuchung bei den teilnehmenden Centara Reserve und Centara Grand Hotels erhältlich. Die Vergüns­tigungen gelten für Aufenthalte mit zwei Personen pro Zimmer.



Mehr erfahren Sie bei Centara Hotels & Resorts.