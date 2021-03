Von: Björn Jahner | 25.03.21

CHIANG RAI: Das Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort in Chiang Rai bietet Gästen, die mindestens fünf Nächte in der Luxusanlage verbringen, die „Jungle Escape Promotion“ an.

Sie beinhaltet ein kostenloses Zimmer-Upgrade zu einer „Three Country View Suite“, Frühstück, ein Elefanten-Erlebnis pro Person und eine Gratis-Übernachtung in den berühmten „Jungle Bubbles“ des Resorts für ein unvergessliches Dschungelerlebnis. Die Zimmerpreise beginnen bei 8.500 Baht pro Nacht. Die Aktion gilt bis zum 31. März. Mehr erfahren Sie bei Anantara.com.