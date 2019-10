Leute kompakt

Schauspieler Jannik Schümann vertreibt Mutproben-Adventskalender

BERLIN (dpa) - O du peinliche Weihnachtszeit: Schauspieler Jannik Schümann (27) hat mit fünf Freunden zusammen den «Adventschallenger» (zu deutsch: «Adventsherausforderer») entworfen - eine Box mit 24 zum Teil äußerst peinlichen Aufgaben. «Höre eine Stunde «Last Christmas»» oder: «Trage deine Hose einen Tag falsch herum» sind dabei noch die harmlosesten Mutproben. «Unser Freundeskreis spielt das Spiel seit Jahren im Advent. Auf jeder Party erzählen wir davon und die Idee kommt immer gut an. Wir müssen das jetzt einfach mit der Öffentlichkeit teilen», sagte Schümann der Deutschen Presse-Agentur.

Heidi Klums «Queen of Drags» startet am 14. November

LOS ANGELES/UNTERFÖHRING (dpa) - Die neue ProSieben-Show «Queen of Drags» mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz hat jetzt ein Startdatum: den 14. November. Die Sendung werde jeweils donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt, teilte ProSieben am Freitag mit. In der Show stellen Klum, ihr Schwager Bill Kaulitz und Conchita Wurst den Kandidaten - zehn Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz treten an - jede Woche eine neue Aufgabe. Dann wird bewertet, wer von ihnen das Motto in einer großen Varieté-Show vor Publikum am besten umsetzt. Unterstützt werden Klum und Co. pro Folge von einem Stargast.

Philippa Strache muss um Einzug ins Parlament bangen

WIEN (dpa) - Auch nach dem Vorliegen des Endergebnisses der Wahl in Österreich ist offen, ob Philippa Strache ins neue Parlament einzieht. Die Frau des ehemaligen FPÖ-Chefs und Ex-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache muss darauf hoffen, dass ein vor ihr gereihter FPÖ-Kandidat über sein Wahlkreismandat und nicht über die FPÖ-Landesliste in den Nationalrat einzieht. Wegen des Wahldebakels der FPÖ reichte Listenplatz drei für die 32-Jährige nicht mehr. Die Entscheidung, ob der Kandidat und die Partei den Weg für die bisherige Tierschutzbeauftragte der FPÖ frei machen, falle frühestens am Montag, hieß es gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Nach Rekord-Erlös für Gemälde - Banksy hinterfragt Kunsthandel

LONDON (dpa) - Nach der Versteigerung seines Schimpansen-Gemäldes «Devolved Parliament» für umgerechnet mehr als elf Millionen Euro in London hat sich der Street-Art-Künstler Banksy mit einer kritischen Stellungnahme zu Wort gemeldet. «Eine Schande, dass es nicht mehr mir gehörte», schrieb er in der Nacht zum Freitag auf Instagram und postete dazu ein Zitat des Kunstkritikers, Robert Hughes. Darin heißt es, Kunstwerke seien zum «speziellen Eigentum von jemandem geworden, der es sich leisten kann», anstatt das «gemeinschaftliche Eigentum der Menschheit zu sein», wie es bei Büchern der Fall sei. «Angenommen jedes lohnenswerte Buch würde eine Million Dollar kosten - stellen Sie sich vor, welch katastrophale Auswirkung das auf die Kultur hätte.»

James Franco wehrt sich gegen Vorwürfe von Ex-Schülerinnen

LOS ANGELES (dpa) - US-Schauspieler und Regisseur James Franco (41) hat sich erneut gegen Vorwürfe der sexuellen Nötigung zur Wehr gesetzt. Solche Vorwürfe seien schon früher aufgetaucht und widerlegt worden, wurde Francos Anwalt vom «Hollywood Reporter» zitiert. Zwei frühere Schülerinnen von Francos Schauspielschule hatten den Hollywood-Star («Milk», «Spider-Man») verklagt. Die beiden Frauen Sarah Tither-Kaplan und Toni Gaal reichten die Klage am Donnerstag vor Gericht in Los Angeles ein. Das geht aus der Klageschrift auf der Webseite ihrer Anwälte hervor. Die Frauen werfen Franco und seinen Geschäftspartnern unter anderem Diskriminierung, sexuelle Nötigung, Einschüchterungen und falsche Versprechen vor.

Alltags-Tücken nach Augen-OP - Taylor Swift lacht über sich selbst

BERLIN (dpa) - Auch ein Superstar wie Taylor Swift (29) hat nach einer Augen-Operation mitunter mit den kleinen Tücken des Alltags zu kämpfen. In einem Video, das der Komiker Jimmy Fallon am Donnerstag (Ortszeit) in seiner Show zeigte, verzweifelt die Sängerin mit Augenschutz an einer Banane. «Oh nein, das ist nicht die, die ich wollte», sagt Swift in dem Clip, als sie versehentlich eine falsche Banane abgebrochen hat, zu ihrer Mutter. Diese hatte die Situation offenbar gefilmt - und das Video laut Fallon an den Komiker weitergegeben. Swift, die in der Sendung war, um ihr neues Album «Lover» vorzustellen, nahm es mit Humor.

Hollywood-Stern für 91-jährige Regisseurin Lina Wertmüller

LOS ANGELES (dpa) - Späte Ehrung in Hollywood: Die 91-jährige Regisseurin Lina Wertmüller soll am 28. Oktober mit einem Stern auf dem berühmten «Walk of Fame» ausgezeichnet werden. Als Gastredner sind unter anderem der oscarprämierte Drehbuchautor Steven Zaillian («Schindlers Liste», «The Irishman») eingeladen, wie die Verleiher der Auszeichnungen am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Die gebürtige Römerin Schweizer Abstammung hält sich Ende Oktober in Hollywood auf. Einen Tag vor der geplanten «Walk of Fame»-Zeremonie soll sie von der Oscar-Akademie im Rahmen der sogenannten Governors Awards Gala einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk erhalten.

Kylie Jenner meldet sich nach Trennungsgerüchten zu Wort

LOS ANGELES (dpa) - Reality-TV-Star Kylie Jenner (22) hat sich nach Berichten über eine angebliche Trennung vom Rapper Travis Scott (28) zu Wort gemeldet. «Travis und ich verstehen uns sehr gut, und unser Hauptaugenmerk ist jetzt Stormi», schrieb Jenner am Donnerstag auf Twitter. «Unsere Freundschaft und unsere Tochter haben Vorrang.» US-Medien hatten am Mittwoch über das Liebesaus des Paares spekuliert. Stormi war im Februar 2018 zur Welt gekommen. In einem weiteren Tweet wies Jenner Spekulationen über ein angebliches Treffen mit ihrem Ex-Freund Tyga zurück. «Das Internet macht alles hundert Mal dramatischer, als es eigentlich ist», schrieb Jenner bei dem Kurznachrichtendienst.