Trennung bei Thomas und Thea Gottschalk

MÜNCHEN (dpa) - Der Moderator Thomas Gottschalk und seine Frau Thea haben sich getrennt. Das bestätigte Gottschalks Anwalt Christian Schertz am Montag der Deutschen Presse-Agentur.



Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Das Paar habe sich vor geraumer Zeit getrennt, so Schertz. «Wir bitten, die Privatsphäre der Familie Gottschalk zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.» Gottschalk (68) und seine fünf Jahre ältere Frau hatten sich in den 70er Jahren in München kennengelernt, bei einem Medizinerball, wie der Moderator oft erzählte. Seit 1976 sind die beiden verheiratet. Sie haben zwei Söhne und teilen eine Leidenschaft für extravagante Kleidung. Noch im vergangenen Juli zeigten sie sich gemeinsam bei den Bayreuther Festspielen zusammen auf dem roten Teppich.

Lady Gaga ist stolz auf ihren preisgekrönten Hairstylisten

LOS ANGELES (dpa) - Mit einem gemeinsamen Foto würdigt Pop-Ikone Lady Gaga («Shallow») die Arbeit ihres Hairstylisten Frederic Aspiras.



Auf dem am Sonntagabend (Ortszeit) bei Instagram geposteten Bild sind die beiden in einem Umkleideraum vor einem Spiegel zu sehen. Die 32-Jährige schrieb dazu, dass sie kurz davor sei, ihren «besten Freund» bei den The Daily Front Row Fashion Awards als besten Hairstylisten auszuzeichnen. Die Preisverleihung fand am Sonntag im Beverly Hills Hotel in Los Angeles statt. Frederic Aspiras arbeitet seit rund zehn Jahren für Lady Gaga. Auf der Seite seiner Agentur ist zu lesen, dass die Sängerin sofort von seinem Talent fasziniert gewesen sei: Sie buchte ihn für ihre zweite Welttournee «The Monster Ball Tour». Seit November 2009 arbeitet Aspiras exklusiv für sie.

Facebook-Chefin: Männer bekommen oft Lob für gute Ideen von Frauen

BERLIN (dpa) - Die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg (49) sieht eine Wurzel des Übels ungleicher Bezahlung von Männern und Frauen in der unterschiedlichen Erziehung von Kindern.



«Schon zu kleinen Mädchen wird gesagt, dass sie «bossy» seien, dass sie herumkommandieren», sagte die Top-Managerin dem «Handelsblatt» zum bundesweiten «Equal Pay Day» am Montag. Jungen hingegen werde das gleiche Verhalten als positiver Ehrgeiz ausgelegt. «Kleine Jungs sind nicht «bossy», die sieht man als natürliche Anführer.» Später im Berufsleben setze sich diese Ungleichbehandlung dann fort: «Männer sahnen oft das Lob ab, wenn Frauen gute Ideen haben.» Letztlich schmälere die mangelnde Beteiligung und Gleichberechtigung von Frauen in der Arbeitswelt auch das Wirtschaftswachstum, so Sandberg.

Diane Kruger stolz auf straffen Bauch - «Harte Arbeit» nach Geburt

LOS ANGELES (dpa) - Diane Kruger (42, «Aus dem Nichts») zeigt vier Monate nach der Geburt des ersten Kindes stolz ihre Bauchmuskeln.



Auf Instagram postete die Schauspielerin am Wochenende ein Foto von sich mit Sporthose und Bikini-Top in einem Fitnessstudio. «Gebe ich damit an? Verdammt, ja», schrieb die gebürtige Deutsche dazu. Es sei «harte Arbeit» gewesen, ihre Bauchmuskeln zurückzubekommen. Nach einer Schwangerschaft hätte sie das nicht für möglich gehalten. «Und ganz bestimmt nicht in meinem Alter.» Sie habe keinen Trainer gehabt, aber sich selbst das Ziel gesteckt, ihren frühere Formen zurückzubekommen. «Der weibliche Körper ist unglaublich», so Kruger. Die gemeinsame Tochter mit ihrem Partner, US-Schauspieler Norman Reedus (50, «The Walking Dead»), kam im November zur Welt.

Lena Meyer-Landrut erregt mit Hochkant-Video Aufsehen

BERLIN (dpa) - Sängerin Lena Meyer-Landrut (27) hat mit ihrem neuen Musikvideo Aufsehen erregt. Der Clip ist - ganz smartphonegerecht - komplett im Hochformat aufgenommen.



Der Fotograf Paul Ripke schrieb bei Instagram zu einem Bild, das Meyer-Landrut und ihn zeigt: «Ich habe ein hochformatiges Video für Lena Meyer-Landrut gedreht.» Der Clip ist somit perfekt angepasst für die handybegeisterte Zielgruppe. Und das Video zum Lied «Don't lie to me» geht noch weiter - der Zuschauer taucht ein in Meyer-Landruts fiktives Smartphone. So sind etwa die Oberfläche der Kameraeinstellung zu sehen, eine Instagram-Timeline und eine fiktive WhatsApp-Unterhaltung. Lena zeige mit diesem Video was los ist bei ihren Fans, schreibt «Bento» dazu. Sie wisse, dass viele von ihnen einen Großteil ihrer Zeit am Smartphone verbringen. «Deshalb bekommen sie auch das Video genau so serviert, inklusive der Aufforderung, vielleicht weniger krass am Handy zu hängen oder dabei zumindest etwas ehrlicher zu sein», heißt es in dem Bericht.

«Abschied» statt Auflösung: Die Ärzte veröffentlichen neuen Song

BERLIN (dpa) - Lange hatte ein Buchstabenrätsel auf der Homepage der deutschen Punk-Band Die Ärzte für Gerüchte gesorgt, die Gruppe löse sich auf.



Inzwischen steht aber fest: Darum ging es bei dem Rätsel nicht. Vielmehr hat das Trio einen neuen Song mit dem Titel «Abschied» veröffentlicht. Zuvor hatten die Berliner Punker bei ihren Fans für Diskussionen gesorgt. Auf ihrer Internetseite war ein Songschnipsel mit der Textzeile «Manchmal ist es einfach Zeit zu gehn» zu hören gewesen. In einem Rätsel sollte außerdem ein Wort erraten werden, das mit den Buchstaben «Abs» begann. Vieles deutete also auf einen Abschied hin - als Lösung stellte sich nun aber das Wort «Abstrakt» heraus. Was damit gemeint ist, verschweigen Gitarrist Farin Urlaub (50), Schlagzeuger Bela B. (56) und Bassist Rodrigo Gonzalez (50) noch.

Keimzelle der Schlager-Amigos: Aus der Garage in die Charts

HUNGEN (dpa) - Das Schlager-Duo Die Amigos hat den Grundstein seines Erfolges vor Jahren in einem Tonstudio Marke Eigenbau gelegt.



1998 nahmen Bernd und Karl-Heinz Ulrich die von Auftritten gesparten Gagen und bauten daheim am Elternhaus im hessischen Hungen-Villingen aus zwei Garagen ein Musikstudio. Dort produzierten sie ihre Songs. Auf vermarktbare Erfolge kalkulierten sie dabei aber nicht: «Das war nur für uns (..) Uns war vollkommen egal, ob etwas Großes dabei herauskommt oder nicht», verraten Die Amigos in einem Buch, das die Journalisten Markus Becker und Klaus Kächler über sie geschrieben haben. Nun, mehr als 20 Jahre später, sind Die Amigos seit Längerem zu festen Größen der Schlager-Szene avanciert. Sie erhielten bereits zahlreiche Auszeichnung, darunter im Jahr 2011 den Musikpreis Echo, und schafften auch schon das Kunststück, Nummer-Eins-Alben in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu platzieren. Ihr aktuelles, im Juli 2018 erschienenes Album heißt «110 Karat».

Lang Lang spielt zu Ehren des Madrider Prado

MADRID (dpa) - Starpianist Lang Lang wird mit einem sehr persönlichen Auftritt das weltberühmte Madrider Prado-Museum und eines seiner Meisterwerke ehren.



Anlässlich der Feiern zum 200-jährigen Bestehen des Kunsttempels werde der 36-Jährige am Donnerstag die permanente Ausstellung des Prado besuchen und dann in Saal 12 vor dem Gemälde «Las Meninas» (Die Hoffräulein) des spanischen Hofmalers Diego Velázquez zwei Stücke auf dem Klavier spielen. Die Darbietungen seien «eine persönliche Würdigung» des chinesischen Künstlers an das 3,18 Meter mal 2,76 Meter große Werk aus dem Jahr 1656, teilte der Prado am Montag mit. Um welche Musik es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt. «Las Meninas» gilt als eines der wichtigsten Bilder des 1819 eröffneten Museums.

Basketball-Star Nowitzki sieht seine Zukunft zunächst in Amerika

DALLAS (dpa) - Basketball-Star Dirk Nowitzki (40) wird nach seinem nahenden Karriereende wahrscheinlich in Amerika bleiben.



«Meine Kinder sind alle hier geboren, meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule, von daher ist eine Rückkehr nach Deutschland nicht geplant», sagte er der «Rheinischen Post» (Montag-Ausgabe). Der Ex-Nationalspieler steht vorerst noch bis zum Saisonende bei den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Liga NBA unter Vertrag. Ein Job beim Deutschen Basketball Bund sei zunächst keine Option. Nach seinem Karriereende will sich der gebürtige Würzburger erst einmal um seine Familie kümmern, wie er dem Fernsehsender Sport1 sagte. «Nach einem oder zwei Jährchen muss aber noch etwas anderes kommen. Man kann nicht nur zu Hause sitzen und Windeln wechseln.» Wann genau er seine aktive Profi-Karriere beende, sei noch offen.