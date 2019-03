Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

BANGKOK: Die Leiche eines seit dem 6.

März vermissten 38 Jahre alten Mannes aus Phatthalung wurde am Dienstag auf einem Grundstück im Bezirk Bang Khen in vier Meter Tiefe in einer Treibstofftrommel unter einer Betondecke gefunden. Die Polizei fahndet nach einem Bauunternehmer, der des Mordes verdächtigt ist. Der Mann ist seit Tagen verschwunden. Er und das Opfer, ein Automechaniker, sollen sich in einem Dreieckskonflikt um eine Frau befunden haben. Am 15. März hatten Angehörige des Opfers eine Klage bei der Polizei eingereicht. Der Handwerker sei seit dem 6. März nicht mehr gesehen und vermutlich getötet worden. Die Ermittler untersuchten Videos von Sicherheitskameras in der Umgebung des Geschäfts. Dies führte sie zu der Leiche in der Brennstofftrommel hinter einem Restaurant an der Thepparat Road. Die 200-Liter-Trommel war mit Beton bedeckt.