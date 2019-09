Laster kippt von Klippe

MANILA (dpa) - Auf den Philippinen ist ein Laster eine Klippe hinabgestürzt und hat mindestens 15 Menschen in den Tod gerissen.

Dies meldeten lokale Behörden am Dienstag. Der Unfall hatte sich aus zunächst ungeklärter Ursache in der Provinz South Cotabato im Süden des Inselstaates ereignet, rund 1.000 Kilometer von der Hauptstadt Manila entfernt. Wie viele Menschen sich insgesamt im Lastwagen befanden, war zunächst unklar. Mehrere Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. In einem von den Behörden auf Facebook verbreiteten Video war zu sehen, wie Retter die Leichen entlang der Straße zur Identifizierung aufreihten.