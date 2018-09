Kretschmann strandet in Kanada

Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.18

OTTAWA (dpa) - Wegen eines Unwetters ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Kanada gestrandet.

Weil sich sein Flug von der kanadischen Hauptstadt Ottawa nach Toronto verspätet hatte, saß der Grünen-Politiker am Freitagabend mit seiner Delegation knapp zwei Stunden während eines Stromausfalls am Flughafen fest. Kretschmann wollte von Toronto aus nach seiner zehntägigen Amerika-Reise zurück nach Deutschland fliegen. Ob er seinen Anschlussflug am Abend erreichte, war vorerst unklar..