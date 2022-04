Korat bereitet sich auf Reisewelle vor

NAKHON RATCHASIMA: Die Autobahnbehörde von Nakhon Ratchasima kündigte am Donnerstag an, dass sie in Vorbereitung auf die Songkran-Reisewelle am 11. April 2022 drei Kontrollpunkte auf der Autobahn Nr. 6 zwischen dem Bezirk Bang Pa-in in der Provinz Ayutthaya in der Zentralebene Thailands und dem Bezirk Kham Thale So in der Provinz Nakhon Ratchasima im Nordosten des Landes einrichten wird.



Die ersten beiden Kontrollpunkte befinden sich am Kilometermarker 65 der Mittraphap Road im Bezirk Pakchong in Nakhon Ratchasima und an der Kreuzung zum Highway Nr. 201 im Bezirk Sikhiu. Der dritte Kontrollpunkt befindet sich im Bezirk Kham Thale So und wird an Songkran zum ersten Mal geöffnet, damit Reisende den neuen, 64 Kilometer langen finalen Abschnitt der Autobahn, der ins Zentrum von Korat (Nakhon-Ratchasima-Stadt) führt, nutzen können.



Die drei Kontrollstellen werden zur Gewährleistung eines reibungslosen Verkehrsflusses nur in eine Fahrtrichtung geöffnet – vom 11. bis 14. April 2022 in Richtung Korat und vom 15. bis 18. April in Fahrtrichtung Bang Pa-in.



Der Leiter des Autobahnamtes von Nakhon Ratchasima Chitphol Lao-An betonte gegenüber der Presse, dass die Öffnung der drei Kontrollpunkte nach seiner Einschätzung zur Verringerung der Verkehrsüberlastung auf der Mittraphap Road um 25 Prozent – d.h. um etwa 25.000 Fahrzeuge pro Tag – beitragen wird.