Konsequenzen bei Österreichs Verfassungsschutz nach Terroranschlag

WIEN: Nach dem Terroranschlag von Wien haben österreichische Sicherheitsbehörden Fehler bei der Einschätzung der Gefährlichkeit des späteren Attentäters eingeräumt. Ein Treffen mit zwei Männern aus Deutschland, die vom deutschen Verfassungsschutz beobachtet worden seien, sei den Wiener Behörden im Sommer bekannt gewesen, erklärte Wiens Polizeichef Gerhard Pürstl am Freitag. Dies hätte mit den Informationen zum versuchten Munitionskauf in der Slowakei spätestens Ende Oktober zu einer anderen Bewertung des auf Bewährung freien 20-Jährigen führen können oder müssen, sagte Pürstl.

Der Leiter des Wiener Landesamts für Verfassungsschutz lasse deshalb seine Funktion ruhen, sagte Pürstl weiter. Personelle Konsequenzen sollen auch in den Stellen getroffen werden, die unmittelbar für die Gefährdungsanalyse zuständig waren. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach von «offensichtlichen und nicht tolerierbaren Fehlern in der Ermittlung». Er habe eine Neubewertung aller Gefährderanalysen angeordnet.

Ein Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hatte am Montagabend in Wien vier Menschen getötet und mehr als 20 weitere zum Teil schwer verletzt, bevor er selbst durch Polizeischüsse starb.

Zwei Moscheen in Wien, die der 20-Jährige besuchte, werden von den Behörden geschlossen. Dem Verfassungsschutz zufolge trugen die Einrichtungen zu der Radikalisierung des Täters bei, wie Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) am Freitag sagte. Einer der beiden Moscheen wurde die Zulassung nach dem Islamgesetz entzogen. Bei der zweiten Einrichtung habe es sich um keine eingetragene Moschee, sondern um einen Verein gehandelt, dem der Vereinsstatus entzogen werde.