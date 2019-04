Klippensturz: Vermisster Schweizer tot aufgefunden

HUA HIN: Die Leiche eines Schweizers, der seit mehreren Tagen als vermisst galt, wurde unter einer Klippe nahe dem Wat Khao Sanam Chai an der Phetkasem Road im Bezirk Nong Khae gefunden.

Die Polizei in Hua Hin nahm ihre Untersuchungen am Leichenfundort auf, nachdem Rettungskräfte der Sawang Hua Hin Thammasat Foundation die Beamten informiert hatten, dass in dem Waldstück der leblose Körper eines Ausländers gefunden wurde. Zum Zeitpunkt seines Auffindens war der 58-Jährige nach Aussage der Polizei bereits vier bis fünf Tage tot. Alles deutet darauf hin, dass der Mann von der 30 Meter hohen Klippe gestürzt war. Die Leiche wurde zur Obduktion ins Polizeikrankenhaus gebracht, um die genaue Todesursache in Erfahrung zu bringen. Die Lebensgefährtin des Mannes, eine 42 Jahre alte Thai, hatte ihn zuvor bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er das gemeinsame Haus in der Soi Hua Hin 102 mit seinem weißen Motorroller der Marke Yamaha Felano verlassen hatte und nicht mehr zurückkehrte. Ausländische Freunde und Bekannte starteten daraufhin per E-Mail und auf sozialen Netzwerken eine Suchaktion nach dem Mann, der in der ausländischen Residenten-Gemeinschaft in Hua Hin vernetzt und bekannt war. Er soll an Depressionen und unter Angstzuständen gelitten haben und war auf Medikamente angewiesen.