Kaum Ansteckungen - Minister rät dennoch zu Vorsicht

PRISTINA: Im Kosovo werden seit Mitte Oktober selten mehr als 20 Ansteckungen mit dem Coronavirus pro Tag gemeldet. Im selben Zeitraum sind täglich drei oder weniger Tote zu beklagen. In dem Balkanland mit 1,8 Millionen Einwohnern hoffen viele, dass es mit der Pandemie vorbei ist.

Der kosovarische Gesundheitsminister Rafik Latifi teilt jedoch diesen Optimismus nicht. «Ich würde mir gewiss wünschen, ein Ende verkünden zu können. Aber ich kann es nicht», sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in der Hauptstadt Pristina. «Um uns herum spielt sich viel ab. Wir dürfen die Wachsamkeit nicht ablegen. Wir müssen vorsichtig bleiben.»

In den bisherigen Wellen litt das Kosovo wie die anderen Länder der Region schwer. Fast 3000 Menschen starben mit oder am Coronavirus. Das anscheinend dauerhafte Abflachen der letzten Welle erklären Experten mit der im Schnitt recht jungen Bevölkerung des Landes und mit ihrer relativ weitgehenden Durchseuchung seit Pandemiebeginn.

Latifi, der erst seit etwas mehr als einem Monat im Amt ist und zuvor als Chirurg in den USA arbeitete, warnt auch wegen der neuen Omikron-Variante vor zu großer Nachlässigkeit. Bisher wurde sie im Kosovo nicht nachgewiesen. «Wenn sie bei uns auftaucht, könnte sie uns, so wie sie mutiert und sich ausbreitet, Schwierigkeiten bereiten», so Latifi. Hunderttausende Kosovaren arbeiten im Ausland. Bei ihren Heimaturlauben während der Feiertage könnten einige von ihnen die neue Variante einschleppen.

Wenn es nötig ist, würden die Maßnahmen wieder verschärft, betonte der Minister. Ansonsten arbeite er intensiv daran, die Impfkampagne voranzutreiben. 44 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen lässt die Rate niedrig erscheinen. Unter den über 18-Jährigen sind aber schon 60 Prozent, unter den über 60-Jährigen knapp 70 Prozent vollständig geimpft.