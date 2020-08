Eine Khao-Laem-Nationalpark installierte Kamera hat ein Foto von einem wilden Tiger geschossen. Foto: The Nation

KANCHANABURI: Eine am 1. August installierte Kamera hat im Nationalpark Khao Laem einen Tiger aufgenommen – ein seltener Anblick in diesem Schutzgebiet.

„Diese Sichtung eines Tigers beweist, dass die natürlichen Ressourcen in Khao Laem immer noch im Überfluss vorhanden sind und die Parkranger eine großartige Arbeit zum Schutz des Waldes und der Wildtiere leisten“, freut sich Thewin Mesub, Leiter des Nationalparks. Seit Jahren patrouillieren die Mitarbeiter in Khao Laem, um illegale Jagd zu verhindern und das Gebiet zu einem sicheren Schutzgebiet für Wildtiere in Kanchanaburi und den angrenzenden Provinzen zu machen.

Khao Laem erstreckt sich über rund 1.500 Quadratkilometer in den Bezirken Thong Pha Phum und Sangkhla Buri in Kanchanaburi. Es verbindet auch das Wildschutzgebiet Thung Yai mit dem Nationalpark Lam Klong Ngu.