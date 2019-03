Islamverband beklagt zunehmende Gewalt gegen Muslime in Deutschland

KÖLN (dpa) - Der Zentralrat der Muslime in Deutschland beklagt eine Zunahme von Gewalt gegen Muslime im Land. «Wir beobachten eine ständige Zunahme von Anschlägen auf Moscheen und Übergriffe auf Muslime», sagte der Vorsitzender Aiman Mazyek der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Alleine in diesem Jahr seien mehr als 20 Angriffe auf muslimische Einrichtungen in Deutschland registriert worden, die Zahl der Angriffe auf muslimische Bürger sei weitaus höher.

In Neuseeland war es am Freitag zu einem Angriff auf zwei Moscheen gekommen, bei dem mindestens 49 Menschen getötet worden sind. «Das sollte nicht nur für betroffene Muslime Anlass zu größter Sorge sein, sondern bei uns allen, insbesondere aber auch den Sicherheitsbehörden ein Umdenken einleiten», sagte Mazyek. Auch der Islamverband Ditib hat Sicherheitsbehörden aufgerufen, die Unversehrtheit von Moscheen und Muslimen zu garantieren.