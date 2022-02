International gesuchter Verbrecher aus Belgien in Zürich verhaftet

Bruno Keller, Chef der Sicherheitspolizei der Kantonspolizei Zürich, (L) und Werner Schmid, Chef der Regionalpolizei, informieren die Medien in Zürich. Foto: epa/Ennio Leanza

ZÜRICH: Die Schweizer Polizei hat einen Belgier verhaftet, der nach ihren Angaben «einer der meistgesuchten Verbrecher Europas» ist.

Der 35-Jährige sei international zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, berichtete die Polizei am Donnerstag in Zürich. Ihm würden unter anderem Entführung, Geiselnahme, bewaffneter Raub, gewerbs- und bandenmäßiger Drogenhandel sowie Diebstahl vorgeworfen. Der Mann sei am Mittwoch festgenommen worden, zusammen mit einer 28-jährigen niederländischen Begleiterin. Einzelheiten zu den Umständen nannte die Polizei nicht. Der Mann sei wegen Dokumentenfälschung auf dem Radar der Schweizer Behörden gewesen.