Von: Björn Jahner | 18.08.23



BANGKOK: Das Innside by Meliá Bangkok Sukhumvit öffnet seine Türen mit Co-Working-Spaces, Infinity-Pool und Tapas-Bar auf dem Dach.

Das 208-Zimmer-Hotel ist das erste „Innside by Meliá“ in Thailand und das vierte von Meliá Hotels im Königreich. Es liegt an der Sukhumvit Road in der Nähe der BTS On Nut und des Bitec-Kongresszentrums.



Der 32. Stock bietet einen riesigen Co-Working-Bereich mit Panoramablick auf Bangkok. Drei gastronomische Einrichtungen, darunter die Giant Swing Pool Bar und die Luz Bangkok Tapas Bar, begeistern mit köstlichen Gerichten und spanischen Aromen.



Das Hotel verfügt über ein ganztägiges Restaurant „The Kites Eatery“, das thailändische Küche serviert. Die eleganten Zimmer bieten moderne Annehmlichkeiten und einen 24-Stunden-Zimmerservice.



Ein Einführungsangebot von 15 Prozent auf die Zimmerpreise ist bis Oktober 2023 verfügbar. Weitere Infos unter melia.com oder per E-Mail.