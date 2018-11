Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.18

Foto: The Nation

BANGKOK: Im Fahrzeugstau stehende Eltern können jetzt die Polizei anrufen, um ihre Kinder mit dem Motorrad zur Schule bringen zu lassen.

Generalleutnant Damrongsak Kittipraphat, stellvertretender Leiter der städtischen Polizei, stellte am Mittwoch zum Schulbeginn den neuen Service vor. Eltern können im Notfall die Nummer 1197 anrufen. Polizisten auf Motorrädern stehen nur zur Verfügung, wenn die Schulen nicht weiter als zehn Kilometer entfernt sind und Eltern sich in der Nähe von 18 Standorten befinden, an denen Beamte auf Motorrädern Bereitschaft haben. Zu den Standorten gehören die Expressausfahrten nach Ploenchit, Silom und Victory Monument sowie unter der Schnellstraße Rama IV.