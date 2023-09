PHUKET: Das Amt für nationale Wasserressourcen (ONWR) plant in Zusammenarbeit mit den Hotelbetrieben auf der beliebten Ferieninsel Phuket eine Wasserspar-Kampagne, um den Verbrauch von Wasser im Gastgewerbe zu reduzieren.

Der Generalsekretär des ONWR, Surasee Kittimonthon, wies darauf hin, dass Phuket mit Wasserknappheit und Herausforderungen in der Wasseraufbereitung zu kämpfen hat. Angesichts erwarteter steigender Touristenzahlen wird der Wasserbedarf kontinuierlich zunehmen. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, wird die Erweiterung von Wasserspeicher-Kanälen vorgeschlagen, anstatt Wasser einfach ins Meer abzuleiten. Diese Kanäle sollen mit Schleusen ausgestattet werden, um das Wasser zurückzuhalten.

Des Weiteren fehlen in neun örtlichen Verwaltungsorganisationen Kläranlagen, was Umweltauswirkungen mit sich bringt, so Surasee. Phuket untersucht auch Wege zur Verbesserung der Wasserressourcen.

Zusätzlich schlägt das ONWR vor, in Kooperation mit Hotels Wasserzähler in Duschen zu installieren, um den Wasserverbrauch in Echtzeit anzuzeigen. Dieses Projekt könnte mit großen internationalen Hotelketten beginnen.

Phuket plant, die Bemühungen zur Wassereinsparung als Teil einer Tourismuskampagne zu nutzen und somit nachhaltigen Tourismus zu fördern. Zudem wird erwartet, dass Hotels umweltfreundliche Politiken einführen, um Gäste dazu zu ermutigen, Handtücher nicht täglich zu wechseln.

In der Zwischenzeit forderte Kongsak Khoopongsakorn, der Präsident der Handelskammer von Phuket, die Regierung auf, einen weiteren Stausee auf der Insel zu errichten. Obwohl es bereits drei Stauseen mit einem Gesamtfassungsvermögen von 21 Millionen Kubikmeter auf der Insel gibt, beträgt der jährliche Bedarf insgesamt 80 Millionen Kubikmeter.