Von: Redaktion DER FARANG | 24.03.24

Fußgänger schützen sich bei heißem Wetter in Bangkok unter einem Regenschirm vor dem Sonnenlicht. Foto: EPA-EFE/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Die thailändische Wetterbehörde warnt vor extrem heißen Wetterbedingungen am 24. März in den nördlichen und zentralen Regionen mit Temperaturen, die 40 Grad Celsius erreichen. In Bangkok besteht eine 10-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Bürger werden aufgefordert, besonders auf ihre Gesundheit zu achten.

Das niedrige atmosphärische Druckniveau, verursacht durch die Hitze über dem oberen Teil Thailands, wird zu extrem heißen Wetterbedingungen um die Mittagszeit führen. Die Behörde rät den Bürgern, aufgrund der extrem heißen Wetterbedingungen besonders auf ihre Gesundheit zu achten.

Vorsicht vor Gewittern

In einigen Gebieten sind isolierte Gewitter wahrscheinlich, da die südlichen und südöstlichen Winde Feuchtigkeit aus dem Golf von Thailand und dem Südchinesischen Meer in die unteren nordöstlichen, unteren zentralen und östlichen Regionen bringen, so die Behörde.

Sicherheitshinweise für Bootsfahrer

Den Menschen in den oberen Regionen Thailands wird geraten, sich der potenziellen Gefahr durch Gewitter bewusst zu sein, die in diesem Zeitraum auftreten können.

Die östlichen und südöstlichen Winde über dem Golf von Thailand, der Südregion und dem Andamanischen Meer führen zu isolierten Gewittern in einigen Gebieten der Südregion.

Im Golf von Thailand und im Andamanischen Meer werden Wellen von etwa einem Meter Höhe erwartet, wobei in Gewittergebieten noch höhere Wellen auftreten können. Bootsbetreiber in diesen Gebieten werden gewarnt, während Gewittern nicht zu segeln, so die Behörde.

Thailands jährliche Wetterphänomene

Thailand erlebt eine Vielzahl von Wetterphänomenen, die stark von den Jahreszeiten und den vorherrschenden Winden abhängen. Die heißen und trockenen Bedingungen in den Monaten März bis Mai führen oft zu extremen Temperaturen, insbesondere in den nördlichen und zentralen Regionen. Diese Periode wird oft von dem thailändischen Neujahrsfest Songkran begleitet, das auch als das Wasserfestival bekannt ist und eine willkommene Erfrischung in der Hitze bietet.