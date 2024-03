​Hettich-Walz wird Zweite 

Die italienische Athletin Lisa Vittozzi feiert ihren zweiten Platz im 12,5 km Massenstartrennen der Frauen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto. Foto: epa/Martin Divisek

CANMORE: Janina Hettich-Walz holt zum Saisonabschluss noch mal alles raus. Erstmals schafft sie es in einem Weltcuprennen auf das Podest. In allen drei Rennen in Kanada ist sie beste Deutsche.

Janina Hettich-Walz hat im letzten der Rennen der Biathlon-Saison ihren ersten Weltcup-Podestplatz geholt und damit für einen versöhnlichen Saisonabschluss gesorgt. Die 27-Jährige, die bei der WM Silber im Einzel gewonnen hatte, musste sich am Sonntag im kanadischen Canmore im Massenstart nur Lou Jeanmonnot geschlagen geben. «Ich bin überglücklich, dass es im letzten Rennen geklappt hat mit dem Podium. Ich hatte noch nie so ein Rennen wie heute», sagte Hettich-Walz im ZDF.

Das bis dahin fehlerfreie Duo kam zusammen zum letzten Schießen, nach dem beide einmal in die Strafrunde mussten. Die Französin ging 2,5 Sekunden vor der Deutschen in die Schlussrunde und konnte den Vorsprung halten. Am Ende lag Hettich-Walz 11,9 Sekunden hinter der Siegerin und belohnte sich für ein starkes letztes Weltcup-Wochenende. Denn bereits im Sprint (7.) und der Verfolgung (9.) war sie die Beste des DSV-Teams gewesen. Dritte wurde die Französin Gilonne Guigonnat (0/+ 15,8 Sekunden).

Den Gesamtweltcup sicherte sich erstmals die Italienerin Lisa Vittozzi. Nachdem sie zuvor den Sprint und die Verfolgung gewonnen hatte, wurde sie im letzten Saisonrennen zwar nur 21. Das reichte ihr aber im Fernduell mit der Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold (8.), die erst am Samstag das Gelbe Trikot an Vittozzi verloren hatte und in der Endabrechnung als Dritte auch noch Jeanmonnot vorbeiziehen lassen musste. Jeanmonnot holte sich auch noch die Kleine Kristallkugel für die Disziplinenwertung.

Vanessa Voigt wurde elfte, Selina Grotian kam als 14. ins Ziel und Sophia Schneider beendete das Saisonfinale auf Rang 17.