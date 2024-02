Harry-Potter-Erstausgabe in England versteigert

Von: Redaktion DER FARANG | 27.02.24

Auktionator Jim Spencer hält eine makellose Erstausgabe von J.K. Rowlings des Harry-Potter-Bands «Der Stein der Weisen» («The Philosopher's Stone») in der Hand. Foto: Jacob King/Pa Wire/dpa

STAFFORD: Ein Exemplar einer Erstausgabe des Fantasyromans «Harry Potter und der Stein der Weisen» ist in England für Tausende Pfund versteigert worden. Der Hammer fiel am Montag nach wenigen Minuten bei einer Summe von 7500 Pfund (8770 Euro), wie die Zeitung «Isle of Wight County Press berichtete».

Inklusive Gebühren beträgt der Preis 9840 Pfund, wie das Auktionshaus Hansons Auctioneers auf Anfrage mitteilte. Weil es sich beim Anbieter um eine Wohltätigkeitsorganisation handelt, habe das Unternehmen aber auf seinen Anteil verzichtet.

Das gut erhaltene Buch von 1997 war anonym einer Tierschutzorganisation auf der südenglischen Insel Isle of Wight gespendet worden. Erstausgaben von Potter-Büchern hatten bereits früher bei Versteigerungen hohe Summen eingebracht. Das Geld soll auch einem Namensvetter des Zauberers zugutekommen: Hund Harry ist eines von vielen Tieren, die die Stiftung betreut.

«Dieses Buch stellt den Beginn des Harry-Potter-Phänomens dar», sagte Hansons-Experte Jim Spencer einer Mitteilung des Auktionshauses zufolge. «Niemand hatte die große Popularität von Harry Potter vorhergesehen, daher wurden diese Bücher auf billigem Papier gedruckt.» Da es sich zudem um ein Kinderbuch handelt, seien viele Exemplare oft gelesen, bemalt und in volle Schultaschen gestopft worden. Es sei daher äußerst selten, eine solch gut erhaltene Ausgabe zu finden, sagte Spencer.