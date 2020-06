Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.20

PATTAYA: Die Stadtverwaltung plant für die Zeit nach der Coronakrise mit Veranstaltungen wie dem Music Festival und dem Internationalen Feuerwerksfestival zur Ankurbelung des Tourismus.

Bürgermeister Sonthaya Khunpluem ist davon überzeugt, dass die Regierung die Beschränkungen des Nachtlebens schon bald aufheben wird. Denn die Schließung von Kneipen, Bars, Karaoke, Clubs und Pubs hat die Stadt praktisch zum Stillstand gebracht. Deshalb sollen im Herbst Großveranstaltungen den Tourismus wiederbeleben, berichtet „The Pattaya News“.

Das Pattaya Music Festival mit den bekanntesten Gruppen und Interpreten Thailands zieht in der Regel Zehntausende aus allen Landesteilen in die Touristenmetropole Pattaya. Nicht weniger beliebt bei Thais und Ausländern ist das Internationale Feuerwerksfestival, das seit Jahren in Pattaya mit Pyrotechnikern aus mehreren Ländern veranstaltet wird.