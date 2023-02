PATTAYA: Von Donnerstag, 9. Februar bis Samstag, 11. Februar 2023 verwandelt sich Pattaya wieder in das Biker-Mekka des Landes, wenn die 26. Auflage der „Burapa Bike Week“ im weitläufigen Park des Eastern National Sports Center stattfindet.

Neben Konzerten mit vielen internationalen und thailändischen Künstlern und Bands auf dem Festivalareal gehört traditionell der große Motorradkorso durch die Stadt zu den Höhepunkten des Festivals, dem nicht nur Biker, sondern auch Hobbyfotografen und Touristen aus aller Welt sehnsüchtig entgegenfiebern.

Bild: Burapa MC

Dieses Jahr startet die Rundfahrt durch die Stadt am Samstag, 11. Februar um 15.00 Uhr am Eastern National Sports Center (Karte). Nach Aussage der Veranstalter werden mehr als 300 Biker am Motorradkorso teilnehmen.

Bild: PR Pattaya

Die Route führt über die Sukhumvit Road, North Pattaya Road und Pattaya Beach Road, bevor der Motorradkorso weiter über die Thappraya Road nach Jomtien fährt, wo die Biker über die Jomtien Beach Road bis nach Na-Jomtien fahren. Von dort aus führt die Rundfahrt über die Soi Chaiyaphruek 2 zurück zum Festivalbereich am Eastern National Sports Center, wo in den Abendstunden das Festivalfinale stattfindet.

Wichtiger Hinweis für Biker-Fans in Naklua: Der Motorradkorso wird dieses Jahr zum ersten Mal einen Zwischenstopp am Hotel OZO North Pattaya (Karte) einlegen, das einer der diesjährigen Sponsoren der Burapa Bike Week ist. Eine genaue Uhrzeit konnte der Veranstalter nicht benennen. Aber da der Korso um 15.00 Uhr startet werden die Biker das Hotel voraussichtlich zwischen 15.30 und 16.00 Uhr erreichen.

Verkehrsteilnehmer sollten die gesamte Route des Motorradkorsos großräumig meiden, da mit großen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

Bild: Burapa MC

Der Eintritt zur 26. Burapa Bike Week ist – wie immer – frei.

Mehr erfahren Sie auf Facebook unter Burapa Bike Week.

(Alle Angaben ohne Gewähr)