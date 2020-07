Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.20

Auf einem populären Nachtmarkt entfachte am Donnerstag ein Großbrand. Foto: The Nation

BANGKOK: Ein Feuer hat am Donnerstag nach Mitternacht auf dem Nachtmarkt Ying Charoen mindestens 50 Stände und Geschäfte vernichtet. Es liegen keine Berichte über Tote oder Verletzte vor.

Laut dem 33 Jahre alten Markt-Manager Saichon Sawasdichai entfachte der Brand in Holzhäusern in der Nähe der Zone für Haushaltsgeräte. Nach einem vorläufigen Bericht haben die Flammen von den 1.500 Ständen auf dem Markt etwa 50 schwer beschädigt. „Ein Goldschmiedegeschäft erlitt den schwersten Schaden, aber glücklicherweise war niemand dort, da der Laden bereits geschlossen hatte“, fügte Saichon hinzu. Die Feuerwehr brauchte zwei Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, die sich in den Holzgebäuden schnell ausbreiteten. Händler griffen zu ihren wertvollen Waren und Besitztümern und flüchteten in Panik. Die Polizei der Station Bang Khen untersucht die Brandursache.