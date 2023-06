Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK/PHNOM PENH: Thailand und Kambodscha setzen grenzüberschreitende QR-Zahlungen in der Phase II fort.

Die Bank of Thailand und die Nationalbank von Kambodscha haben die zweite Phase ihres grenzüberschreitenden QR-Zahlungssystems gestartet.

In dieser neuen Phase haben thailändische Touristen die Möglichkeit, mit ihren thailändischen Mobile-Banking-Anwendungen KHQR-Codes zu scannen und damit Waren und Dienstleistungen bei Händlern in Kambodscha in der Landeswährung zu bezahlen.

In der ersten Phase, die im Jahr 2020 eingeführt wurde, konnten kambodschanische Touristen während ihres Besuchs in Thailand bereits ihre mobilen Bankanwendungen nutzen, um thailändische QR-Codes bei Händlern im Land zu scannen und die Wechselkurse für Zahlungen zu nutzen.

Dieser Service basiert auf interoperablen QR-Codes, die den internationalen Standards entsprechen. Die Erweiterung dieser Initiative erleichtert nicht nur den Handel und den Tourismus zwischen den beiden Ländern, sondern stellt auch einen bedeutenden Schritt in Richtung finanzieller Inklusion und der weit verbreiteten Verwendung von Landeswährungen dar.