PHUKET: Die Covid-19-Situation in Thailand spitzt sich zu und unter ausländischen Touristen, die über das „Phuket Sandbox“-Modell in die Inselprovinz in der Andamanensee gereist sind, macht sich zunehmend Frust breit, da ihnen die Weiterreise in andere Landesteile verwehrt wird.

Immer mehr Provinzen igeln sich ein, alle Inlandsflüge wurden eingestellt sowie auch die meisten anderen öffentlichen Transportmittel auf dem Landweg. „Sandbox“-Touristen, die sich für den 14-tägigen Inselaufenthalt entschieden hatten, um nach dem Ende der Frist sowie nach drei absolvierten Covid-19-Tests mit negativem Befund in andere Landesteile weiterreisen zu dürfen, in vielen Fällen zu ihrer thailändischen Familie auf dem Land, sitzen nun in Phuket fest. Viele fühlen sich betrogen.

So auch Christian V. Er schildert der Redaktion des Magazins DER FARANG die aktuelle Situation: „Ich bin hier in der 'Phuket Sandbox', am Sonntag ist diese beendet und gemäß Versprechen sollte man dann überall hin reisen können. Mein Ziel wäre Udon Thani gewesen. Doch in Phuket kümmert sich niemand darum, dass die Leute ausreisen können. Alle Flüge werden kurzfristig storniert und keiner weiß Bescheid“, schildert Christian V. die aktuelle Situation in Phuket.

Er fügt hinzu: „Für uns, die hier festsitzen, ist das absoluter Betrug. Es wurden Versprechen gemacht und wir haben viel gemacht, um hierher kommen zu können. Hier in Phuket ist fast alles geschlossen und leer. Und jetzt lässt man uns im Stich – wir kommen nicht raus aus der „Sandbox“. Stattdessen sind wir dazu gezwungen, weiter ein Hotel in Phuket zu buchen. Und sollten wir irgendwann dann mal einen Flug erhalten, müssen wir einen vierten Covid-19-Test absolvieren.“