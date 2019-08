General Motors entlÃ¤sst bis zu 300 Mitarbeiter

Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.19

RAYONG: Der amerikanische Autobauer General Motors rationalisiert sein Werk in Rayong und will bis zu 300 Beschäftigte entlassen.

In einer offiziellen Erklärung wurde nicht genau dargelegt, wie viele Arbeitsplätze verloren gehen. Doch laut einer lokalen Facebook-Seite sollen ungefähr 300 GM-Arbeiter arbeitslos werden. GM Thailand will alle entlassenen Mitarbeiter entsprechend unterstützten. „Wir wollen in Thailand erfolgreich sein und die Leistung und die betriebliche Effizienz kontinuierlich verbessern. Daher ist es notwendig geworden, unsere Abläufe richtig zu dimensionieren und zu optimieren“, erklärte GM in einer Ankündigung am Donnerstag. Im laufenden Geschäft habe sich nichts geändert. GM baue und verkaufe weiterhin erstklassige Pick-ups, SUVs und Motoren für Thailand und die Welt. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen den neuen Chevrolet Captiva SUV an. Die neue Generation des Captiva, angetrieben von einem neuen 1,5-Liter-Turbomotor, wird in Indonesien im SAIC-GM-Wuling-Werk montiert und nach Thailand exportiert. Er soll offiziell am 9. September in Bangkok vorgestellt werden.