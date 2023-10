Von: Björn Jahner | 07.10.23

NONG BUA LAMPHU: Einwohner der Provinz Nong Bua Lamphu im Nordosten des Landes nahmen am Freitag (6. Oktober 2023) an einer religiösen Zeremonie in der Kindertagesstätte der Uthai Sawan Tambon Administration Organisation teil, um des ersten Jahrestages des Amoklaufes in der Einrichtung und den umliegenden Gebieten zu gedenken, bei dem 38 Menschen, einschließlich des Täters, getötet und 12 verletzt wurden.

Am 6. Oktober 2022 tötete der entlassene Polizist Panya Khamrab mit einem Messer und einer Pistole 37 Menschen, bevor er Selbstmord beging. Bei den meisten Opfern handelte es sich um Kleinkinder, die eine Kindertagesstätte im Bezirk Na Klang in der nordöstlichen Provinz besuchten.

Am Freitag führten 12 Mönche religiöse Gesänge durch, um in einer vom Provinzgouverneur Suwit Chanhuan geleiteten Zeremonie den Kindern zu gedenken, die bei dem Amoklauf ihr Leben verloren.

Die Kindertagesstätte wurde im Januar dieses Jahres wiedereröffnet.

Seksan Srirat, der Ehemann einer Erzieherin, die bei dem Anschlag zusammen mit ihrem ungeborenen Kind ums Leben kam, nahm an der Zeremonie teil, bei der den Mönchen um 06.00 Uhr morgens Almosen dargebracht wurden. Er sagte gegenüber Repoertern von „The Nation“, dass er immer noch an den Vorfall denkt, obwohl ein Jahr vergangen ist, aber er hat dem Täter bereits vergeben.

„Ich wünsche mir, dass die Machthaber das nach dem Vorfall gegebene Versprechen einhalten, gegen Waffengewalt vorzugehen und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten“, sagte Seksan, der Lehrer an einer Schule im Bezirk Na Klang ist. „Aber ich gebe zu, dass ich besorgt bin, dass das Versprechen nach dem Regierungswechsel nicht eingehalten wird.“

Das Massaker in Nong Bua Lamphu hat die Öffentlichkeit auf die Waffengewalt in Thailand aufmerksam gemacht und darauf, wie leicht es in diesem Land ist, legal oder illegal an eine Waffe zu gelangen.

Nur wenige Tage vor dem Jahrestag des größten von einer Einzelperson verübten Massenmordes in Thailand eröffnete ein 14-jähriger Junge am 3. Oktober 2023 das Feuer im Siam Paragon, einem großen Einkaufszentrum in Bangkok, tötete zwei Menschen und verletzte fünf weitere, bevor er von der Polizei festgenommen wurde.

Die Ermittler fanden heraus, dass der Verdächtige eine Schreckschusspistole benutzte, die so modifiziert war, dass sie echte Kugeln aufnehmen konnte.