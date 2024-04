Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Montag

Wichtigen Hisbollah-Kommandeur gezielt getötet

TEL AVIV: Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Montag einen wichtigen Kommandeur der proiranischen Schiitenmiliz Hisbollah gezielt getötet. Es handele sich um einen Kommandeur der Radwan-Truppe, einer Eliteeinheit der Hisbollah, im Süden des Libanons. Er und zwei weitere Hisbollah-Kämpfer unter seinem Kommando seien bei einem Luftangriff in Sultanija getötet worden. Die Hisbollah bestätigte am Montag den Tod des Kommandeurs, nannte aber keine weiteren Details.

Sein Rang sei mit dem eines Brigadekommandeurs vergleichbar, hieß es in der Mitteilung der Armee. «In seiner Rolle war er verantwortlich für die Planung und Ausführung von Terrorattacken auf israelische Zivilisten im Norden Israels.» Seit Beginn des Krieges habe er mehrere Angriffe auf israelisches Gebiet befehligt.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es in der israelisch-libanesischen Grenzregion immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006. Dabei gab es auf beiden Seiten Tote.

«El Mundo»: Fortsetzung des Gaza-Krieges ist unhaltbar

MADRID: Zu dem seit sechs Monaten anhaltenden Krieg im Gazastreifen schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Montag:

«Sechs Monate nach dem wilden Angriff der Hamas, der den Krieg im Gazastreifen auslöste, sind nicht nur Israel und der Nahe Osten, sondern auch der gesamte Rest des Planeten, weniger sicher. (...) Der Überfall zwang Tel Aviv zu einer entschlossenen Reaktion. (...) Inzwischen hat Premierminister Benjamin Netanjahu jedoch alle Grenzen des legitimen Rechts auf Verteidigung überschritten, das sein Land zweifellos hat, aber nur wenn es die Gesetze des Krieges respektiert und die Einreise humanitärer Hilfe ermöglicht. (...)

Netanjahu hatte bereits vor dem Krieg einen besorgniserregenden illiberalen Kurs eingeschlagen. Gegen ihn läuft auch ein Korruptionsprozess. Die in Gaza begangenen Exzesse untergraben inzwischen aber inzwischen auch das letzte Vertrauen der israelischen Bevölkerung (...) Die gestern in Kairo wieder aufgenommenen Friedensgespräche könnten einen Weg für die einzige wünschenswerte Lösung öffnen: dass die Geiseln nach Hause zurückkehren können und die Feindseligkeiten in einem Konflikt, der bereits zu viele Leben gefordert hat und dessen Fortsetzung unhaltbar geworden ist, eingestellt werden.»

Fortschritte bei Gaza-Verhandlungen in Kairo

KAIRO/GAZA: Bei den indirekten Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg sind einem ägyptischen Medienbericht zufolge Fortschritte erzielt worden. Es gebe eine Einigung über die grundlegenden Punkte zwischen allen beteiligten Parteien, berichtete der staatliche ägyptische Fernsehsender Al-Qahera unter Berufung auf eine ranghohe ägyptische Quelle. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Laut Al-Qahera haben die Delegationen der islamistischen Hamas und Katars Kairo verlassen und wollten innerhalb von zwei Tagen zurückkehren, um sich auf die Bedingungen des endgültigen Abkommens zu einigen. Die Gespräche sollten in den nächsten 48 Stunden fortgesetzt werden, hieß es.

Am Sonntag waren in der ägpytischen Hauptstadt die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, wieder aufgenommen worden. Zu diesem Zweck reisten CIA-Direktor William Burns und eine Delegation der Hamas in die ägyptische Hauptstadt. Am Sonntagabend traf auch der katarische Ministerpräsident und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ein. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, soll israelischen Berichten nach ebenfalls teilnehmen. Die USA als Israels wichtigster Verbündeter wollen einen Durchbruch in den seit Wochen festgefahren Verhandlungen herbeiführen.

Da Israel und die Hamas nicht direkt miteinander reden, treten die USA, Katar und Ägypten als Vermittler auf. Im Laufe einer einwöchigen Feuerpause Ende November vergangenen Jahres ließ die Hamas 105 Geiseln im Austausch gegen 240 palästinensische Häftlinge frei. Knapp 100 der Geiseln, die nach dem Terrorüberfall der Hamas vom 7. Oktober nach Gaza verschleppt wurden, dürften nach israelischen Schätzungen noch am Leben sein.