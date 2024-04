Gaza-Konflikt: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

Netanjahu: Wer uns angreift, den greifen wir an

TEL AVIV: Israel bereitet sich neben dem Gaza-Krieg nach Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auch auf «Herausforderungen an anderen Schauplätzen» vor. Bei einem Besuch des Luftwaffenstützpunktes Tel Nof sprach Netanjahu am Donnerstag von «herausfordernden Tagen».

Offenbar auch mit Blick auf einen möglichen Angriff des Irans auf Israel sagte Netanjahu: «Wir haben ein einfaches Prinzip festgelegt - wer uns angreift, den greifen wir an. Wir sind darauf vorbereitet, die Sicherheitsbedürfnisse des Staates Israel im Bereich der Verteidigung und des Angriffs zu gewährleisten.»

Netanjahu sagte israelischen Kampfpiloten: «Ich und das israelische Volk vertrauen euch.» Er wünschte «uns allen viel Erfolg».

Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien hatte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Mittwoch seine Drohung gegen Israel bekräftigt. Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen und Israel müsse bestraft werden, sagte der Religionsführer.

Aktivisten beschmieren britisches Verteidigungsministerium mit Farbe

LONDON: Demonstranten haben das britische Verteidigungsministerium in London mit roter Farbe beschmiert. Sie hätten damit gegen Waffenlieferungen an Israel und neue Lizenzen zur Öl- und Gasförderung protestiert, teilten die Gruppen Youth Demand und Palestine Action mit. Verteidigungsminister Grant Shapps verurteilte die Aktion. «Die Streitkräfte können und werden sich nicht einschüchtern lassen», schrieb er am Mittwochabend auf der Plattform X (früher Twitter) zu einem Video.

Die Menschen im Ministerium würden sich jeden Tag gegen Diktatoren und Terroristen stellen, schrieb Shapps. Viele würden ihr Leben riskieren, um andere zu schützen. «Die, die uns heute ins Visier genommen haben, sind das Gegenteil, feige Kriminelle, bei denen ich froh bin, dass sie verhaftet werden.» Die Londoner Polizei nahm fünf Menschen fest.

Bereits Anfang der Woche hatte die Polizei drei Menschen nach einem pro-palästinensischen Protest vor dem Privathaus des britischen Oppositionsführers Keir Starmer festgenommen. Aktivisten von Youth Demand hatten mit einem Plakat und der Aufschrift «Starmer, stoppe das Morden» (Starmer stop the killing) den Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei aufgefordert, für ein Ende britischer Waffenexporte an Israel einzutreten.