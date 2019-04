Written by: Redaktion DER FARANG

Einer von vielen Verkehrsunfällen während der Songkranfeiertage. Foto: The Nation

BANGKOK: Fünf Provinzen haben bisher während der Songkran-Feiertage keine Verkehrstoten gemeldet. Es sind Trang, Phang-nga, Mae Hong Son, Sukhothai und Ang Thong.

Am Mittwoch endet die Sicherheitskampagne zu den sogenannten sieben gefährlichen Tagen. Am Dienstag waren bei 367 Unfällen (-13,6%) 42 Menschen umgekommen (-14,3%) und 381 verletzt worden (-17,9%). Insgesamt ging an den ersten sechs Tagen die Zahl der Zwischenfälle gegenüber Songkran 2018 um 10,2 Prozent, der Todesopfer um 11.2 Prozent und der Verletzten um 10,8 Prozent zurück.

Das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit und das Fahren unter Alkoholeinfluss waren nach wie vor die Hauptunfallursachen, während Motorräder an den meisten Unfällen beteiligt waren. Nakhon Ratchasima und Udon Thani melden mit jeweils 15 die meisten Todesopfer, und Chiang Mai hatte mit 119 die meisten Unfälle.

Laut Premierminister Prayut Chan-o-cha werden die Regierungsbehörden nach dem Ende der Kampagne zusammenkommen, um die Situation zu bewerten und zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung von Unfällen und Verlust von Menschenleben zu treffen.