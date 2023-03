Fünf japanische Fischer vor Philippinen gerettet

In der philippinischen Hauptstadt Manila stehen Autos jeden Tag im Stau. Foto: epa/Eugenio Loreto

MANILA: Die philippinische Küstenwache hat fünf ältere japanische Fischer aus Seenot gerettet, deren Kutter nach einem Schaden mit Schlagseite im Meer trieb. Die Männer an Bord seien zwischen 74 und 86 Jahre alt und auf dem Weg in die südphilippinische Stadt Davao gewesen, wo sie Fisch verkaufen wollten, teilte die Küstenwache mit. Sie seien bei guter Gesundheit. Die Ursache der Havarie war zunächst nicht bekannt.

Zum Zeitpunkt der Rettung der Männer trieb ihr krängender Kutter rund 130 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. In dem Seegebiet war am 28. Februar ein Schiff mit 800.000 Litern Industrieöl an Bord gekentert und einen Tag später gesunken. Ein großer Ölteppich war die Folge, er reichte bis zum Ufer der westlichen Provinz Palawan, wie die Küstenwache mitteilte.