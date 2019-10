Fluten waschen erneut den Strand aus

Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.19

Erneut wurde ein großer Abschnitt des renovierten Strandes am Montag durch starke Regenfälle zerstört. Foto: The Thaiger/The Pattaya News

PATTAYA: Erneut hat Starkregen auf der Beach Road zu Überschwemmungen geführt, und erneut haben die Fluten Teile des aufgeschütteten Strandes ins Meer gespült.

Der sintflutartige Regen hielt am Montag lange Zeit an. Zahlreiche Häuser und Straßen standen unter Wasser, vor allem kleine Autos kamen bei dem Hochwasser nicht voran. An der Beach Road konnte die Kanalisation das Wasser nicht aufnehmen, es floss über die Strandpromenade und nahm an mehreren Stellen den Sand mit. Nach den Niederschlägen mieden Schwimmer das Meer, weil sie „eine nicht identifizierte weiße Substanz auf der Wasseroberfläche" sahen, berichten „The Pattaya News“. Der weiße Schaum war aus den Gullys der Kanalisation ausgetreten. Die Sandaufschüttung auf dem Strand von Nord- bis nach Südpattaya hat rund 400 Millionen Baht gekostet. Die Stadt wird weitere Gelder bereitstellen müssen, weil bei jedem Starkregen der Strand ausgewaschen wird.