Von: Björn Jahner | 01.09.23

PHUKET: Der internationale Flughafen Phuket erlaubt es Passagieren ab Freitag, (1. September 2023) Grab-Taxis über Ride-Hailing-Apps zu rufen, wobei weitere Smartphone-basierte Taxidienste in Betracht gezogen werden.

Der Direktor des internationalen Flughafens Phuket, Monchai Tanode, betonte, dass dieser Schritt den Reisenden eine erweiterte Auswahl an Transportmöglichkeiten bieten wird. Vier Entwickler von Ride-Hailing-Apps, nämlich Grab, Asia Cab (deren Fahrzeuge an Londoner Taxis erinnern), Hello Phuket und Air Asia, haben Anträge für die Lizenzierung ihrer Dienste am Flughafen eingereicht.

In der Anfangsphase erhielt nur Grab die Erlaubnis, seinen Dienst für Passagiere am Flughafen zu betreiben. Monchai sagte, dass die anderen Ride-Hailing-Apps derzeit geprüft werden. Die Verkehrsbehörde der Provinz Phuket muss sie zunächst auf Sicherheitsstandards prüfen.

Er sagte, dass jedes Taxifahrzeug, das von den Ride-Hailing-Apps betrieben wird, über ein globales Positionsbestimmungssystem (GPS) und ein Lost-and-Found-System verfügen muss, um die Sicherheit der Passagiere und ihrer Habseligkeiten zu gewährleisten.

Er sagte, dass der Flughafen einen ausgewiesenen Bereich für Passagiere haben wird, die Taxis über eine App rufen, der nicht weit vom Passagierterminal entfernt sein wird.

Kirati Kijmanawat, der Direktor der Airports of Thailand (AoT), wies darauf hin, dass der Flughafen Phuket schon lange von illegalen Taxis und Taxi-Mafias geplagt wird. Daher sind alle Flughafentaxis verpflichtet, ihre Lizenz beim Flughafen zu registrieren. Auch Grab-Taxifahrer müssen persönliche Daten preisgeben, bevor sie ihre Dienste anbieten dürfen.

Es ist erwähnenswert, dass für die Taxis der Ride-Hailing-Apps keine zusätzlichen Gebühren anfallen werden. Die Fahrer dürfen den Flughafenbereich nur betreten, wenn sie von ankommenden Passagieren gerufen werden. Taxis, die Passagiere absetzen, die abreisen, dürfen nicht auf dem Flughafenparkplatz verweilen, um neue Fahrgäste aufzunehmen, betonte Kirati.

Phuket International Airport bedient im Durchschnitt etwa 40.000 Passagiere pro Tag, und diese Neuerung dürfte die Reiseerfahrung für viele von ihnen erheblich verbessern.