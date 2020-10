MUKDAHAN: Das Department of Airports hat eine Machbarkeitsstudie für den Flughafen Mukdahan fertiggestellt. Die Regierung sieht den Airport als das Tor der nordöstlichen Region (Isaan) zu den Nachbarländern Thailands an.

Laut Verkehrsminister Saksayam Chidchob wird der Flughafen, der es der Bevölkerung ermöglichen wird, bequemer nach Laos und Myanmar zu reisen, etwa 4,535 Milliarden Baht kosten. Die Machbarkeitsstudie ergab, dass der Flughafen in erster Linie von Passagieren genutzt würde, die in die Provinz Savannakhet in Laos reisen, sowie von denen, die entlang des Ost-West-Korridors von und nach Myanmar über Tak fliegen wollen. Wenn das Projekt von der Regierung genehmigt wird, wird der Bau 2025 beginnen, und der Flughafen kann 2027 in Betrieb genommen werden.

Als möglicher Standort für den Flughafen mit 37.200 Quadratmeter Nutzfläche und einer 2.500 Meter langen Start- und Landebahn wird ein 2.000 Rai großes Areal im Tambon Kham Pa Lai, etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt, in Erwägung gezogen.

Zusätzlich erhält das Department of Airports ein Budget von 1,691 Milliarden Baht zur Verbesserung von vier Provinzflughäfen im Nordosten: Buriram, Khon Kaen, Roi Et und Ubon Ratchathani. Aus diesem Budget werden 950 Millionen Baht bereitgestellt, um die Abfertigungskapazität des Flughafens Buriram auf 780.000 Passagiere pro Jahr zu erhöhen, indem die Start- und Landebahn, die Rollbahn, das Vorfeld sowie ein Frachtterminal verbessert werden.

Der Flughafen Khon Kaen wird mit 500 Millionen Baht erweitert, um seine Kapazität auf mehr als zwei Millionen Passagiere pro Jahr zu erhöhen. Der Flughafen Roi Et erhält 110 Millionen Baht für die Erweiterung seiner jährlichen Abfertigungskapazität auf 750.000 Passagiere. Für den Flughafen Ubon Ratchathani sind 131 Millionen Baht vorgesehen, um seine Abfertigungskapazität auf 2,4 Millionen Passagiere im Jahr zu erhöhen. Geplant sind weiter ein eigener Busbahnhof und ein Parkplatz. Der Airport soll zu einem internationalen Flughafen ausgebaut werden.