KOH CHANG: Auf der Seepassage zwischen der beliebten Urlaubsinsel Koh Chang in der Ostküstenprovinz Trat und dem Festland konnte am Mittwoch in den Nachmittagsstunden in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindert werden, als ein größeres Fischerboot mit einer Autofähre kollidierte, die sich auf der Route zwischen dem Eiland und dem Hafen Laem Ngop am Festland befand.

In einem Handyvideo, das von einem Augenzeugen auf der Fähre gefilmt und später vom lokalen Nachrichtenportal „Trat Online“ veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie der Fischtrawler mit nahezu voller Fahrt auf die vollbesetzte Auto- und Personenfähre zusteuerte, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern oder ein Ausweichmanöver einzuleiten. Wie durch ein Wunder erwischte das Fischerboot nur noch das Heck der Autofähre. Mit einem lauten Knall krachte der Trawler gegen den hinteren Teil des viel größeren Schiffes, wobei er zurückgestoßen wurde und schließlich im Meer liegenblieb. Auf beiden Schiffen soll es zu keinen Verletzten gekommen sein.

Die lokale Hafenmeisterei hat zwischenzeitlich angekündigt, die Kapitäne und Besatzungsmitglieder beider Schiffe zum Unfallhergang zu befragen.

Unter Netizen machte sich schnell der Verdacht breit, dass der Führer des Fischerbootes am Steuerrad eingeschlafen war oder unter Alkoholeinfluss stand – oder beides – betrunken am Steuerrad eingenickt war! Andere wiederum reagierten mit Spott auf den Vorfall und kommentierten in ironischer Anspielung auf die meistgenannte Ursache für Busunglücke in Thailand, dass die defekte Bremse des Fischerbootes zu dem Unfall geführt hätte.